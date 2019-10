Sinds invoering appverbod ruim 9.000 fietsers beboet

De politie heeft in de eerste twee maanden na invoering van het zogenoemde appverbod 9.248 boetes uitgeschreven. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Rijk. Een deel van de overtreders, die tegen het sinds juli geldende verbod in op de fiets gebruik maakten van hun telefoon, heeft een boete van 95 euro gekregen. Daarnaast zijn er „een heleboel mensen” gewaarschuwd, aldus een woordvoerder van de politie.

„Afleiding in het verkeer komt vaak voor, dat is een prioriteit van ons. Zeker als de wegen zo vol zijn, dan kun je gewoon niet afgeleid zijn”, zegt de woordvoerder. In welke regio de meeste boetes voor appende fietsers zijn uitgedeeld, kon ze niet zeggen.

In totaal deelde de politie van mei tot augustus dit jaar bijna 45.000 boetes uit voor het gebruik van een telefoon in het verkeer. Dat is twee keer zo veel als dezelfde periode een jaar eerder. Voor brom- en snorfietsers is de boete 160 euro, voor automobilisten 240 euro. Die laatste groep kreeg het vaakst een bekeuring.

Het aantal fietsers dat tussen mei en augustus bekeurd werd omdat ze zonder verlichting reden, is dit jaar flink toegenomen. Vorig jaar werden 2.561 mensen beboet, dit jaar waren dat er 5.603. De boete daarvoor bedraagt 55 euro.

In mei tot en met augustus van dit jaar werden in totaal 2.974.497 bekeuringen uitgeschreven. Vorig jaar waren dat er 3.230.893.

