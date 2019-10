Nu er, speciaal in deze maand, terecht veel aandacht wordt gevraagd voor het rookvrij maken van alle Nederlanders doemt bij mij een verhaal uit mijn jeugd op. Ik had een straf rokende oom, die voor de zoveelste keer naar de huisarts ging met zijn nooit ophoudende rokershoest. Bij thuiskomst vroeg mijn tante: „En, Gerrit, wat zei de dokter?” Gerrit antwoordde: „Hij adviseerde om eens een ander merk shag te proberen.”

