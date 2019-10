Oud-minister Ella Vogelaar (69) overleden

Oud-minister Ella Vogelaar (PvdA) is maandag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de PvdA bekendgemaakt. Vogelaar was van 2007 tot 2008 minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV. Volgens de PvdA leed Vogelaar aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt.

Vogelaar werd in 1988 de eerste vrouwelijke voorzitter van onderwijsbond ABOP. In 1994 werd ze vicevoorzitter van vakbond FNV. Ze was de tweede vrouw die deze functie bekleedde. Hierna maakte ze de overstap naar de overheid.

LodewijkA Lodewijk Asscher Zo triest en zo verdrietig:

Ella Vogelaar is overleden. Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies. Ik wens haar man Onno en alle andere nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies 8 oktober 2019 @ 19:52 Volgen

In 2007 werd Vogelaar minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Ze werd vooral bekend van de zogenoemde Vogelaarwijken: veertig probleemwijken die volgens haar extra aandacht en geld verdienden. Vogelaar pleitte als minister nadrukkelijk voor een heldere koers en een menselijke visie op het immigratie- en integratiedebat.

Conflicten over immigratie

Door haar uitgesproken standpunten kwam ze meermaals tot botsing met voorstanders van een streng immigratiebeleid. De minister uitte – tegen de gewoonte in – felle kritiek op onder anderen haar voorganger Rita Verdonk (toen VVD) en PVV-leider en Tweede Kamerlid Geert Wilders. Ook nam ze het de toenmalige leider van de PvdA en vicepremier Wouter Bos kwalijk dat hij geen stelling wilde nemen in het immigratiedebat.

Vogelaar werd zelf bekritiseerd vanwege een aantal onhandige mediaoptredens. Zo zweeg ze een keer minutenlang voor de camera van GeenStijl, nadat het weblog haar vroeg naar haar spindoctor over wie zij niet wilde uitweiden. Ook voorspelde de toenmalige minister in een interview met Trouw dat Nederland op termijn een land zal worden met islamitische tradities.

Boek over botsingen

In november 2008 zegde de PvdA-top het vertrouwen in de minister op, waarop zij moest aftreden. Volgens Bos kon Vogelaar vanwege de controverses niet meer “gezagsvol en effectief” optreden. Een jaar na haar ministerschap bracht Vogelaar een boek uit waarin ze botsingen tussen haar en Bos uit de doeken deed.

In de jaren na haar ministerschap was Vogelaar onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Mitros en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.

Correctie (8 oktober 2019): in een eerder versie van dit artikel stond dat Vogelaar vicevoorzitter was van vakbond FVD. Dat klopte niet. Het moest vakbond FNV zijn. Dit is inmiddels gecorrigeerd.