‘Normaal ben ik verlegen, maar op TikTok ga ik los’

Nina Tokaya (17) heeft video’s gemaakt die ruim vijf miljoen keer werden bekeken. Ze is actief op de sociale app TikTok waar vooral tieners actief zijn. Ze heeft er 211 duizend volgers. Gebruikers plaatsen op de app video’s van vijftien seconden op muziek. „De meeste mensen op TikTok playbacken gewoon en doen wat kleine danspassen. Voor mij is dat te basic. Ik bedenk iets dat bij de tekst van de muziek past. Er moet een soort verhaallijntje in zitten. De keuze voor de muziek is belangrijk. Ik luister en gebruik veel popmuziek. In mijn meest bekeken video heb ik mezelf driekoppig ge-edit. Dat hadden mensen nog niet eerder voorbij zien komen. Mijn kenmerkende ding is dat ik in elk filmpje met mijn haar zwiep in slowmotion.”

Kijken: „YouTubevideo’s, de vlogs van Nienke Plas, en de video’s van Kalvijn en StukTV. Stuk is zo goed in weten wat jonge mensen willen zien.” Lezen: „Boeken zijn niets voor mij. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit een uitlas. Ik hou meer van beeld.” Luisteren: „Vooral popmuziek, liefst met een boodschap in de tekst. Verder kan het van Justin Bieber tot Ed Sheeran echt alles zijn.” Liken: „Andere TikTokkers, zoals mijn beste vriend Jason. We kennen elkaar via de app en gaan samen een YouTubekanaal beginnen.”

„Op TikTok ben ik een ander persoon dan in het echt. Gewoonlijk ben ik best verlegen. Bij familie en in de klas ben ik stil. Op TikTok valt er iets van me af. Wanneer ik een video maak, voel ik me los. Mijn moeder zit op alle sociale media waar ik ook op zit. Ze begrijpt precies waar ik mee bezig ben. Volgend jaar stop ik met school om me volledig met TikTok en YouTube bezig te houden. Zij is mijn grootste steun. Als ze er niet zelf zo in zat, denk ik dat ze minder goed zou begrijpen hoe groot dit is. Soms krijg ik wel eens een rottige reactie. Mijn moeder let daar goed op en zegt meteen dat ik diegene moet blokkeren en de reactie verwijderen.”

‘Negativiteit wil ik buiten sociale media laten. Dat is wel eens anders geweest. Toen ik net begon, was ik 14. Ik heb wel eens filmpjes gemaakt waarin ik huilde. Dat zou ik nu nooit meer doen. Ik ging twee jaar door een lastige tijd. Ik was depressief. De meisjes die mij zien huilen in een video, kunnen mijn situatie natuurlijk niet helemaal snappen. Door mijn eigen ervaringen probeer ik anderen nu te helpen. Ik wil aan kinderen overbrengen dat je het altijd waard bent om te lachen, hoe rot je je ook voelt. Dat soort tekstjes zet ik onder mijn filmpjes. TikTokkers organiseren geregeld meetings. Daar komen dan meisjes of hun moeders mij vertellen dat ze zoveel aan mijn video’s hebben. Die meetings organiseren we op festivals waar veel van ons publiek komt, zoals Nickelodeon of Tina Festival. Onze volgers komen echt achter ons aanrennen om op de foto te gaan. Ik heb ook wel eens huilende meisjes naar me toe gehad. Het is soms best overweldigend.”

„Zelf heb ik niet één heel groot voorbeeld. Wel vind ik de mensen die gewoon zichzelf blijven het leukst. Doordat ik ze nu ineens ook ontmoet op premières of evenementen kom ik ze ook wel eens tegen. Vroeger ging ik als fan naar dat soort plekken en nu zit ik zelf tussen die bekende YouTubers. En we worden ook nog hetzelfde behandeld. Bram Krikke vind ik heel grappig. Anna Nooshin is zorgzaam en niet iemand die zich te goed voor andere mensen voelt. Haar YouTube-serie Gossip kijk ik. Daarin heeft ze het met bekende mensen over de roddels die er over hen zijn. Voor films of series heb ik geen geduld. Zelfs bij sommige YouTube-filmpjes spoel ik door.”