Nobelprijs voor oerknal en exoplaneten

Samen hebben ze ons beeld van het universum voorgoed veranderd. De Nobelprijs voor Natuurkunde is dinsdagochtend toegekend aan drie mensen. Eén helft ging naar James Peebles, voor zijn onderzoek aan de oerknal en donkere materie en energie. De andere helft van de prijs gaat naar de Zwitsers Michel Mayor en Didier Queloz voor hun ontdekking van de eerste exoplaneet rondom een zonachtige ster.

