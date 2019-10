Nissan benoemt ‘sterke leider’ Uchida tot nieuwe topman

Nissan heeft Makoto Uchida benoemd tot nieuwe topman, meldt het bedrijf dinsdag. Hij is de derde topman in twee jaar tijd, zijn voorgangers Carlos Ghosn en Hiroto Saikawa stapten op wegens fraude en betrokkenheid bij een beloningsschandaal.

De 53-jarige Uchida was volgens persbureau Reuters een „relatieve outsider” en hij staat bekend om zijn arbeidsethos en niet-aflatende focus op kostenbeheersing. In het persbericht wordt Uchida geroemd om zijn „sterke leiderschap”, een kwaliteit die hij nodig zal hebben in de roerige periode waarin hij Nissan gaat leiden.

Het gaat slecht met Nissan: het bedrijf zag vorig jaar de omzet met 3,2 procent dalen en gaf in februari van dit jaar een winstwaarschuwing af. Reden daarvoor is de teruglopende verkoop in de Verenigde Staten, China en Europa. Nissan kondigde in juli aan meer dan vijfduizend banen te schrappen, bovenop de al eerder aangekondigde vijfduizend. In totaal zou meer dan 7 procent van het personeel worden ontslagen als gevolg van tegenvallende winst.

Machtsstrijd

Ook zal Uchida moeten werken aan de relatie met grootaandeelhouder Renault. Die raakte sinds de arrestatie van toenmalig topman Ghosn beschadigd. Ghosn wordt ervan verdacht voor miljoenen te hebben gefraudeerd. In april van dit jaar werd hij in Japan voor de vierde keer opgepakt. Saikawa volgde hem op, maar vertrok al snel wegens betrokkenheid bij een beloningsschandaal. Hij gaf toe dat hij te veel dividend over zijn aandelen uitgekeerd had gekregen en beloofde omgerekend zo’n 400.000 euro terug te betalen.

Volgens bronnen bij Nissan zou het plotselinge vertrek van Saikawa het gevolg zijn van „een giftige interne machtsstrijd in de top van Nissan”, aldus de Financial Times.

Uchida stond aan het hoofd van de Chinese tak van Nissan. De directeur van Mitsubishi, Ashwani Gupta, is benoemd tot algemeen directeur. Ze beginnen uiterlijk 1 januari 2020 in hun nieuwe functie.