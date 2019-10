Nederland doet niet mee aan akkoord over migratie Middellandse Zee

Nederland gaat niet meedoen aan de migratiedeal die Duitsland, Frankrijk, Malta en Italië vorige maand hebben gesloten. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) heeft dat volgens persbureau ANP maandag gezegd bij een EU-vergadering over het akkoord in Luxemburg.

Broekers-Knol sprak van een „positief initiatief”, maar liet ook weten „te weinig perspectief voor een oplossing” te zien. „Bovendien is dit akkoord alleen voor het centrale Middellandse Zee-gebied”, aldus de staatssecretaris. Broekers-Knol ziet meer heil in „het goed toepassen van bestaande asielprocedures en een efficiënt terugkeerbeleid”.

Lees meer over het akkoord: Zicht op doorbraak in migratiecrisis Middellandse Zee

Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta maakten in september tijdelijke afspraken over de verdeling van migranten die vanuit Noord-Afrika via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Italië en Malta beloofden hun havens weer open te stellen voor schepen die migranten hebben opgepikt, terwijl Duitsland en Frankrijk beloofden elk een kwart van deze mensen asiel te bieden. 40 procent moet worden opgevangen door andere EU-lidstaten.

Havens gesloten

Voorlopig hebben volgens Broekers-Knol drie EU-landen toegezegd dat ze migranten zullen opnemen. Ze zegt dat het gaat om Luxemburg, Ierland en Portugal. Italië zegt dat het zijn best blijft doen andere landen over te halen om ook mee te doen.

Malta en Italië zijn de eindbestemming van één van de drie migratieroutes over de Middellandse Zee. De twee landen houden sinds ruim een jaar hun havens goeddeels gesloten voor reddingsschepen met migranten. Zij worden door mensensmokkelaars op gammele boten de zee opgestuurd. Voor de Italiaanse en Maltese kust ontstonden de afgelopen maanden meerdere keren schrijnende situaties toen schepen vol migranten wekenlang geen plek konden vinden om aan te leggen.