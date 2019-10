‘Midden- en kleinbedrijf moet meer investeren’

Nederlandse midden- en kleinbedrijven moeten minder geld oppotten en meer investeren. Anders brengen ze niet alleen hun eigen toekomstige groei in gevaar, maar ook de groei van de hele Nederlandse economie. Die waarschuwing gaf het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, een adviseur van het kabinet, dinsdag bij de presentatie van het rapport Staat van het MKB 2019.

Economen zien al langer dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) relatief weinig investeren in de toekomst van hun bedrijf, zoals nieuwe technologie of scholing van werknemers. De economische groei van de afgelopen jaren heeft daar geen verandering in gebracht. In tegendeel: mkb-ondernemers besteden nu een iets kleiner deel van hun omzet aan investeringen dan in 2011, staat in het rapport, dat grotendeels gebaseerd is op CBS-cijfers.

Vergrijzing

Bij grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) volgde 20 procent van het personeel vorig jaar een cursus. Bij de kleinste bedrijven (twee tot negen werknemers) was dat 14 procent.

Zulke investeringen kunnen de omzet vergroten. Na een cursus kan een werknemer bijvoorbeeld sneller worden, of kwalitatief beter werk afleveren. Dat heeft de economie hard nodig, volgens het Comité voor Ondernemerschap, waar onder anderen TomTom-topman Harold Goddijn, econoom Barbara Baarsma en koningin Máxima lid van zijn.

Nu wordt de economische groei nog mede gedragen door de groei van de beroepsbevolking, maar door de vergrijzing komt daar over enkele jaren een einde aan, volgens prognoses. Dan wordt efficiëntie voor bedrijven dus nóg belangrijker, concludeert het comité.