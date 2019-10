Islamdocent al in het vizier van inlichtingendienst AIVD

Islamdocent Mohammed Riani uit Ede, die recent in opspraak kwam wegens radicale lessen aan jongeren, wordt al langer in de gaten gehouden door inlichtingendienst AIVD. De geheime dienst onderzocht Riani’s lessen én zijn link met een fonds dat salafistische boeken gratis verspreidt in Nederland. Dat bevestigen bronnen bij lokale en landelijke autoriteiten.

In het onderzoek van NRC en Nieuwsuur vorige maand over salafistisch onderwijs, werd Riani (pseudoniem: Aboe Aicha) belicht als docent die in lessen aan minderjarigen onder andere lijfstraffen verheerlijkt. Inmiddels is duidelijk dat de geheime dienst de activiteiten van Riani al langer nauwgezet volgt. Naast zijn islamlessen in Veenendaal bekeek de AIVD ook zijn contacten met het zogeheten ‘Islamboekenfonds’. Dit fonds slaat in het buitenland salafistische boeken in, om ze in Nederland gratis uit te delen. Ten minste vier moskeeën in Nederland kregen al een minibibliotheek cadeau van het fonds, gevuld met salafistische lectuur. Ook organiseert het fonds lezingen waarbij duizenden boeken gratis worden meegegeven.

De verspreiding van sommige boeken zou vanuit Koeweit worden gefinancierd. Een woordvoerder van het fonds ontkent iedere vorm van buitenlandse financiering. Ook spreekt de woordvoerder tegen dat Riani actief is voor de organisatie. Verschillende bronnen die zich bezighouden met terrorismebestrijding stellen echter dat Riani op de achtergrond was betrokken bij het fonds.

In zijn lessen aan jongeren, te bekijken op YouTube en Facebook, vertelt Riani zelf over bemoeienis vanuit de inlichtingendienst met hem. De leraar zegt door de dienst te zijn benaderd met de mededeling dat hij omgaat met „terroristen”, en dat hij geld zou kunnen verdienen door hen te „deradicaliseren”. Toen hij weigerde, zou een huiszoeking bij hem zijn gedaan door de recherche, zegt Riani. Daarmee wilden opsporingsdiensten hem „bang maken”.

De docent waarschuwt zijn leerlingen dat zij niet mogen klikken naar autoriteiten. Mensen die hun „broeders en zusters afluisteren” of informatie over hen „doorspelen”, noemt Riani „mollen” en „verraders”. „Schaam jij je niet [...] dat jij in een moskee, het huis van Allah, de imam aan het opnemen bent om te verkopen voor 50 euro? Schaam jij je niet? Ongelofelijk! Heb jij niks anders kunnen vinden, joh? Ga vuil rapen op straat!” zegt hij in een les tegen jongeren. Riani wil zelf niet reageren.

Een woordvoerder van de AIVD wil niet ingaan op „namen van individuen” maar zegt dat de dienst wel onderzoek doet naar „salafistische aanjagers” die onderwijs geven. Deze ‘aanjagers’ brengen kinderen „op geleidelijke wijze” een soms radicaal gedachtegoed bij, zegt de woordvoerder. „Hierdoor kunnen zij worden aangezet tot haat richting andersdenkenden en het actief afwijzen van de Nederlandse democratische rechtsorde. Op termijn kan dit leiden tot polarisatie en maatschappelijke ontwrichting.”