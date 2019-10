Gehandicapteninstelling schendt gedragscode

Gehandicapteninstelling De Seizoenen heeft de gedragscode in de zorg geschonden. Dat is maandag de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De instelling is grotendeels in handen van de omstreden zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. De Inspectie oordeelt dat bij de zorginstelling sprake was „van (een schijn van) belangenverstrengeling” vanwege dubbelrollen van bestuurders. De financieel directeur van De Seizoenen was tevens bestuurder van het facilitair bedrijf Care Share Services (CSS). Daarnaast was hij aandeelhouder van de holding WW Zorg groep, het moederbedrijf van allebei die bedrijven. De algemeen directeur van De Seizoenen was tegelijk directielid bij CSS. De Seizoenen maakte voor miljoenen gebruik van de diensten van CSS, dat taken vervulde op het gebied van financiële administratie, ICT en HRM. De Seizoenen leende daarnaast bijna 1 miljoen uit aan CSS voor een commerciële ICT-investering. De Inspectie oordeelde dat de bestuurders van De Seizoenen daarmee risico’s hebben genomen met geld dat bestemd is voor goede zorg.

De Inspectie heeft geen bewijs gevonden dat geld rechtstreeks van het zorgbedrijf naar aandeelhouders is overgemaakt, iets dat niet mag vanwege het winstverbod voor zorginstellingen.