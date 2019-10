‘Gemini Man’: vaders en klonen

Vaders en klonen. Daar draait het om in Gemini Man, waarin Pentagonschutter Henry Brogan (Will Smith) na zijn laatste opdracht – moord op een vermeende bioterrorist in een hogesnelheidstrein bij Luik – met pensioen wil: „Deep down, my soul is hurt, man.” Want weet Brogan nu echt wie hij allemaal omlegde in staatsdienst?

Vissen is Brogan uiteraard niet gegund. Hij weet te veel, zijn meedogenloze oude baas Clay Verris (Clive Owen) opent de jacht, een decadente vriend legt het loodje en Brogan globetrot al snel met een andere oude kameraad, piloot Baron (Benedict Wong), van Cartagena via Boedapest naar Savannah, Georgia om uit te zoeken waarom hij dood moet. Uiteraard is er ook een twintig jaar jongere ‘love interest’, geheim agent Danny (Mary Elizabeth Winstead).

De grote sensatie van Gemini Man: vijftiger Brogan wordt de hele film op de hielen gezeten door zijn 23-jarige kloon Junior, gespeeld door een digitaal verjongde Will Smith. Baas Verris voedde Junior op als zijn adoptiezoon en trainde hem tot supermoordenaar. Zijn jeugdige snelheid en spierkracht stuiten op Brogans sluwheid en ervaring: Junior is voor hem een open boek.

Behalve digitale verjonging etaleert Gemini Man andere technosnufjes: de 3D-actiefilm is ultrascherp en opgenomen met 60 in plaats van 24 frames per seconde. Dat oogt met name onder water spectaculair. Helaas is het script erbij ingeschoten. Gemini Man leunt op vermoeide James Bond-tropes: toeristische trekpleisters als decor voor woeste achtervolging, schiet- en knokpartij. Clay Verris ontpopt zich als een Blofeld-kloon, compleet met een vagelijk totalitaire opstaande kraag en een kil modernistisch aluminium kantoor met schilderijen van Francis Bacon vol vloeibaar vlees. Verris knutselt immers zelf graag met genetisch materiaal.

In 2019 spelen acteurs een hele film een jongere versie van zichzelf: De race naar digitale verjonging

Zo lijdt het geen twijfel wie de strijd om Juniors ziel wint: goede papa Brogan of slechte papa Verris. Die luie clichés en lamme dialogen – plus stuitend zoete epiloog – verwacht je van producer Jerry Bruckheimer, niet van regisseur Ang Lee (Brokenback Mountain, Life of Pi). Lee wil vermoedelijk zijn reputatie in Hollywood herstellen na de peperdure zeperd Billy Lynn’s Long Halftime Walk in 2016. Jammer, al is Gemini Man voor genreliefhebbers best opwindend, niet alleen door het spektakel van twee knokkende Will Smiths, ook door de zijdezachte beelden, de prima choreografie en de hyperkinetische actie.

Actiefilm Gemini Man Regie: Ang Lee. Met: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen. In: 115 bioscopen ●●●●●

