Duitse politie onderzoekt terreurmotief aanrijding Hessen

Politie en justitie in Duitsland onderzoeken of een aanrijding tussen een vrachtwagen en een aantal auto’s maandag een terreurdaad was. In de deelstaat Hessen raakten acht mensen gewond toen een man met een gestolen vrachtwagen andere voertuigen ramde. Volgens de Duitse omroep ZDF gaan de veiligheidsdiensten uit van een terroristische aanslag.

De bestuurder van de vrachtwagen had de truck volgens de Duitse politie aan het eind van de middag gestolen. Na een korte rit ramde hij in de binnenstad van de plaats Limburg, vlak bij de rechtbank, een aantal andere voertuigen die tegen elkaar aan gedrukt werden. De chauffeur van de vrachtwagen raakte ook lichtgewond. Hij is aangehouden en door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld.

De politie heeft getuigen gehoord en ander bewijs verzameld, meldde zij maandagavond laat. Dinsdag liet de politie weten dat zeven gewonden nog in het ziekenhuis liggen.

De Duitse nieuwssite ZDF meldt op basis van anonieme bronnen bij de autoriteiten dat de verdachte een 30-jarige man uit Syrië is. Berichten dat het gaat om een aanslag zijn door de politie en justitie niet bevestigd. Er zou ook nog rekening gehouden worden met het scenario dat het om een verwarde man gaat, zeiden de autoriteiten tegen de ARD. Kort na de aanrijding gingen al geruchten dat sprake was van een aanslag, maar de politie riep mensen op niet te speculeren.