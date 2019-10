‘Decentralisatie leidt tot willekeur bij armoedebestrijding onder kinderen’

De rijksoverheid moet armoede onder kinderen in Nederland beter en op landelijk niveau aanpakken. Dat stellen kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children in een rapport dat dinsdag is verschenen. Door armoedebestrijding uit te besteden aan gemeenten ontstaat, wellicht onbedoeld en onbewust, willekeur, volgens de organisaties.

Gemeenten hanteren een uiteenlopende aanpak in het bestrijden van armoede onder kinderen. Volgens de onderzoekers is „de postcode van een kind bepalend voor zijn of haar kansen”. Onder gemeenten zijn onder andere „significante verschillen” met betrekking tot de invulling van het armoedebeleid, het aanbod van voorzieningen voor kinderen en het vaststellen van de lage inkomensgrens.

Fotograaf Annabel Oosteweeghel fotografeerde armoede in Nederland: Een wereld waarvan je het bestaan niet weet – tot je erin terechtkomt

Verder richt de armoedebestrijding zich te veel op het compenseren van de gevolgen van armoede, aldus het rapport. Kinderen kunnen bijvoorbeeld gratis sporten en schoolspullen aanschaffen, maar de bestrijding zou zich moeten richten op de oorzaak van de problematiek.

De onderzoekers bevelen pro-actief ingrijpen aan op landelijk niveau. Verder vinden ze dat de overheid een concrete ambitie moet bepalen om het aantal kinderen dat in armoede leeft te laten afnemen, zoals een percentage. Ook pleiten de kinderrechtenorganisaties voor openbare voorzieningen voor alle kinderen.