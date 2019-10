China annuleert NBA-uitzendingen wegens kritiek op Hongkong

Eén tweet heeft geleid tot een conflict tussen de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA en China. De Chinese staatsomroep heeft dinsdag bekendgemaakt alle NBA-oefenwedstrijden die in het land plaatsvinden niet uit te zenden, omdat de NBA geen afstand neemt van een tweet van Houston Rockets-directeur Daryl Morey. Morey schreef vrijdag op Twitter: „Vecht voor vrijheid. Sta achter Hongkong”, waarmee hij refereert aan de protesten in Hongkong tegen Chinese inmenging.

De tweet kwam Morey meteen op kritiek te staan van Chinese fans, sponsors en commerciële partners. Al snel maakten Chinese omroepen bekend geen wedstrijden van de Houston Rockets meer uit te zenden. Onder meer de Chinese basketbalbond, de Shanghai Pudong Development Bank en sportmerk Li-Ning verbroken hun banden met de club. Het Chinese consulaat in Houston stelde in een officiële verklaring „diep geschokt” te zijn.

Dinsdag schaarde de NBA zich achter Morey, door te stellen dat hij recht heeft op vrijheid van meningsuiting. De Chinese staatsomroep reageerde woedend en schortte de uitzendingen van alle oefenwedstrijden voorlopig op. Ook online zullen de wedstrijden in China niet te zien zijn. De beslissing is een financiële klap voor de NBA, waarvoor het land een belangrijke afzetmarkt is.

Ook kritiek op NBA: geldbelust

Afgelopen weekend distantieerden de Houston Rockets en de basketbalbond zich juist van de woorden van Morey. De NBA noemde de tweet in een eerste reactie „spijtig” en kwetsend voor „veel van onze vrienden en fans in China”.

Dat leidde tot ferme kritiek op de NBA. Volgens de Amerikaanse senator Ted Cruz nam de NBA afstand van de woorden van Morey uit angst voor commerciële verliezen en steunt de bond hiermee Chinese censuur.

Ook de satirische tekenfilmserie South Park, die afgelopen week eveneens is geblokkeerd in China, uitte kritiek op de basketbalbond door een cynisch excuus aan China te maken: