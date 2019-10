Carrie Lam bereid Chinees leger hulp te vragen als protesten aanzwellen

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, sluit niet uit dat ze het Chinese leger gaat vragen in te grijpen in de stad als de situatie „zo erg” wordt dat zij dat nodig acht. Dat maakte ze dinsdag bekend tijdens haar wekelijkse persconferentie.

Lam zei dat ze nog steeds hoopt dat ze zelf in staat is de crisis op te lossen. „Het is ook het uitgangspunt van de centrale regering in Beijing dat Hongkong zelf haar problemen moet oplossen, maar als de situatie verergert, kunnen er geen opties worden uitgesloten als we Hongkong op z’n minst nog een kans willen geven”, aldus Lam.

Volgens de bestuurder biedt de grondwet van Hongkong de mogelijkheid China te vragen om interventie. Ze lichtte niet nader toe wat er moet gebeuren om het Chinese leger in te schakelen.

In Hongkong zijn al vier maanden protesten aan de gang. Afgelopen vrijdag voerde Lam een verbod in op het dragen van gezichtsbedekking tijdens demonstraties, dat maakt het voor autoriteiten makkelijker om demonstranten te herkennen en op te pakken. Als gevolg van die beslissing braken dit weekend grote rellen uit.

