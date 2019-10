Boeren willen op 16 oktober actievoeren op het Binnenhof

Boeren willen op 16 oktober opnieuw protesteren, dit keer op het Binnenhof in Den Haag en bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Dat bevestigt Sita van Keimpena van de actiegroep Farmers Defence Force.

Het is nog niet bekend hoeveel boeren zich aansluiten bij het protest. Volgens Van Keimpena is er „behoorlijk wat belangstelling” getoond via WhatsApp-groepen en Facebook. Ook is nog geen melding gemaakt bij de gemeente. Donderdag komt Farmers Defence Force bijeen om de details van het protest te bespreken. De actiegroep Agractie, die de grote demonstratie op het Malieveld op 1 oktober mede organiseerde, heeft zich nog niet aangesloten bij het protest op 16 oktober.

In een verklaring laat de actiegroep Farmers Defence Force weten te demonstreren tegen het „saneren en demotiveren” van de beroepsgroep. De organisators schrijven met tractoren op pad te gaan „maar ook met auto’s, bussen, vrachtwagens”.

Duizenden boeren en medestanders demonstreerden vorige week op het Malieveld. Ze pleitten voor een herwaardering voor het boerenbestaan. De ruim tweeduizend landbouwvoertuigen die meededen zorgden voor grote problemen op de weg.