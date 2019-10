Bijna vijfde deel ziekenhuizen financieel ongezond

Ziekenhuizen presteren financieel iets beter dan vorig jaar, maar de zorgen over hun financiële gezondheid blijven onverminderd groot. „Het businessmodel van ziekenhuizen is niet duurzaam”, zegt Chris van der Haak, partner bij accountant BDO.

Elf ziekenhuizen zijn volgens BDO niet gezond, dat is bijna een op de vijf. Zeven ervan scoren al meerdere jaren onvoldoende.

Het accountantskantoor neemt jaarlijks de jaarrekeningen van niet-academische ziekenhuizen onder de loep. Het deelt daarbij rapportcijfers uit op basis van onder meer rendement en solvabiliteit. Met een rapportcijfer van 7,4 in 2018 presteerden de ziekenhuizen gemiddeld genomen iets beter dan een jaar eerder, toen ze een 7,1 scoorden. Middelgrote en grote ziekenhuizen hadden gezamenlijk een goed jaar. Kleine ziekenhuizen hadden het lastiger.

De lijst wordt aangevoerd door het Amphia Ziekenhuis in Breda, Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, die alle een tien krijgen. Onderaan bungelen het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer (rapportcijfer 2), het Ommelander Ziekenhuis Groningen (4) en het Hagaziekenhuis in Den Haag (5). Het Langeland Ziekenhuis springt er in negatieve zin uit. Het krijgt al jaren zeer lage cijfers van BDO.

Het gemiddelde rendement van alle ziekenhuizen samen bedroeg vorig jaar 1,5 procent, tegenover 1,2 procent een jaar eerder. Dat is maar ten dele een verdienste; BDO schrijft het vooral toe aan lagere rentelasten. Een aantal ziekenhuizen wist leningen te herfinancieren tegen een lagere rente. „De druk op de operationele resultaat blijft onverminderd aanwezig”, zegt Van der Haak.

Zorg naar huis

Het personeelstekort in de zorg is duidelijk zichtbaar in de cijfers. Zo stegen de kosten voor externe inhuur opnieuw: van 389 miljoen euro in 2017 naar 422 miljoen vorig jaar.

De financiële prestaties van ziekenhuizen staan extra in de belangstelling vanwege het zogenoemde hoofdlijnenakkoord dat het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar sloot met brancheorganisaties in de zorg. Zij maakten afspraken om de groei van ziekenhuizen sterk af te remmen. In plaats daarvan moet zorg zich verplaatsen naar verpleeginstellingen en bij mensen thuis.

Het hoofdlijnenakkoord „lijkt niet houdbaar”, zegt Van der Haak, „doordat de transformatie van het zorglandschap erg traag gaat”. Ziekenhuizen investeren bijzonder weinig in hervormingen die de transformatie mogelijk moeten maken. De omvang van investeringen ten opzichte van de omzet daalde tot 6 procent, waar dat in 2011 nog 14 procent was. Bovendien worden ziekenhuizen nog altijd grotendeels afgerekend op volume, wat een prikkel geeft om zoveel mogelijk patiënten te behandelen.

