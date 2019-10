Techbedrijf uit Breda is de discotheek ontgroeid

Een beursnotering, wie durft het nog? De aandelenuitgifte van laadpalenfabrikant Fastned in juni mislukte jammerlijk. Het Zuid-Afrikaanse Prosus, sinds vorige maand in Amsterdam genoteerd, koerst onder de introductieprijs. Slack, Uber, Lyft: zelfde verhaal. En vastgoedbedrijf WeWork, niet te vergeten: dat stelde zijn notering in New York onlangs voor onbepaalde tijd uit.

Toch gaat het Bredase techbedrijf CM.com het proberen. Stukjes daarvan zijn vanaf aanstaande vrijdag verhandelbaar aan de Amsterdamse graadmeter, transatlantisch beursontij ten spijt. De kans is groot dat je nog nooit van CM.com gehoord hebt. Wat is dit voor bedrijf?

De C en de M staan voor Club Message. Onder die naam richtten jeugdvrienden Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers het bedrijf bijna twintig jaar geleden op. Voor discotheken – aanvankelijk in Breda, daarna elders in het land – verzorgden zij groeps-sms-diensten waarmee ze reclame maakten, of bezoekers van de clubs informeerden over dj’s, tijdschema’s, kortingen, wat dan ook.

Daar wisten Van Glabbeek en Gooijers een behoorlijk verdienmodel uit te slaan. In twee decennia groeide CM.com via overnames en het aanbieden van nieuwe diensten uit tot een internationaal bedrijf met 250 werknemers en, blijkens de prospectus, een omzet van bijna 85 miljoen euro vorig jaar.

Discotheekbezoekers informeren is al lang niet meer de hoofdmoot van wat het bedrijf doet. Thuisbezorgd dat je sms’t over dat de dal masala naar je op weg is, TUI Fly dat je whatsappt over je vlucht naar de Canarische Eilanden: CM.com regelt allerhande communicatie tussen bedrijven en hun klanten. Andere nieuwe onderdelen zijn het verwerken van online betalingen en ticketverkoop. Per transactie of bericht dat CM.com regelt, krijgt het een paar cent.

De prospectus is niet omfloerst over het doel van de beursgang: 100 miljoen euro binnenhalen. Een deel (23 miljoen) voor het afbetalen van schulden, de rest om in zichzelf te investeren.

En dat lijkt nodig ook, zegt Nico Inberg, beursdeskundige bij internetplatform IEX. „De omzetgroei valt me tegen. CM.com mikt op een aandeelprijs tussen de 15 en 19 euro. Dat maakt het ongeveer 300 miljoen waard. Best een hoop geld voor een bedrijf met een omzet van 85 miljoen. Dan kun je zeggen: het is een techbedrijf, die groeien hard. Maar het punt is: CM.com groeit helemaal niet hard. Het afgelopen jaar nam de omzet toe van 80 naar 85 miljoen euro.”

Daar kun je tegenover zetten dat ze in een marktsegment zitten dat heel hard gaat, zegt Inberg. Als bedrijf met je klanten communiceren via sociale media: „Veel bedrijven hebben daar geen verstand van. CM.com loopt voorop op dit gebied.” Ook is het opvallend dat het Bredase bedrijf winst maakt. Bijna 800.000 duizend euro vorig jaar. Niet veel, maar toch. Techondernemingen is dat doorgaans niet gegeven.

De prospectus laat een ander risico zien. De markt voor communicatie met klanten mag dan wel flink groeien – met 33 procent tussen 2017 en 2022, volgens een door CM.com aangehaald onderzoek van Juniper Research – CM.com is er wel behoorlijk afhankelijk van. De omzet bestaat voor 75 procent uit deze tak. Daar komt bij dat 25 procent van de omzet afkomstig is van tien grote klanten. De contracten die met hen gesloten zijn, zijn eenzijdig en op elk moment opzegbaar.

Voor particuliere beleggers is maximaal 10 procent gereserveerd van de aandelen die vrijdag worden uitgegeven. Jeugdvrienden Van Glabbeek en Gooijers zien hoe dan ook een heuglijke dag tegemoet. Zij strijken ieder minste 3,7 miljoen euro op met de emissie, en dat bedrag kan oplopen naar 12 miljoen.