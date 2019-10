Taakstraffen voor doorsturen van naaktfoto tienerjongen

Twee tieners die een naaktfoto hebben verspreid van de jongen die daarna zelfmoord pleegde, zijn maandag door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een taakstraf. De twee zijn schuldig bevonden aan het verspreiden van kinderporno en belediging van het slachtoffer.

De 14-jarige Onur pleegde op 19 februari 2017 zelfmoord nadat er een naaktfoto van hem online was verschenen. Hij had de foto een dag eerder via Snapchat naar een meisje gestuurd. Later bleek dat het een jongen was die zich voordeed als meisje.

Die verdachte, een destijds 13-jarige jongen, krijgt een taakstraf van veertig uur opgelegd. De jongen wist dat Onur zich flinke zorgen maakte om de foto, maar stuurde die toch door naar twee meisjes. Een van hen stond maandag ook terecht. Het destijds 14-jarige meisje krijgt een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur met een proeftijd van twee jaar. Zij deelde de naaktfoto via Instagram, en meldde daarbij Onurs naam. Omdat ze cognitief beperkt en „zeer kwetsbaar en beschadigd” is, heeft ze een voorwaardelijke straf gekregen.

Lees ook: Onur is dood. Maar de meisjes krijgen alleen ‘een les’

Het OM besloot in 2017 de minderjarigen niet te vervolgen wegens dood door schuld en bezit van de naaktfoto. De ouders van Onur dwongen vervolgens via een zogenoemde artikel 12-procedure vervolging af. Het hof stelde de ouders deels in het gelijk, de jongen en het meisje moesten vervolgd worden wegens het verspreiden van kinderporno. Dood door schuld kon hun niet worden aangerekend: het was een gevolg dat zij niet konden overzien. In de strafmaat heeft de rechtbank rekening gehouden met de jonge leeftijd van de daders.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.