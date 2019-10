Tot 28 jaar cel geëist voor vergismoord op Russische vrouw

Twee mannen die terechtstaan voor een vergismoord op een Russische vrouw in Venlo in 2012 hebben maandag 22 en 28 jaar cel tegen zich horen eisen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving door persbureau ANP. Het gaat om een 58-jarige Nederlander en een 40-jarige Let. Beiden zouden betrokken zijn bij drugssmokkel.

Het 39-jarige slachtoffer werd in oktober 2012 doodgeschoten voor haar woning in de Limburgse stad. Het beoogde doelwit van de aanslag was haar partner, Wilmo R. Die zat op dat moment echter in Brazilië. R. was volgens justitie betrokken bij een hevig conflict over drugsgeld: hij zou 600.000 euro hebben geëist van de 40-jarige hoofdverdachte in de zaak, John B., vanwege een mislukt cocaïnetransport.

Kroongetuige

B. zou de 39-jarige Dennis W., die optreedt als kroongetuige in de zaak, hebben benaderd om de moord uit te voeren. W. schakelde op zijn beurt de Let Janis V. in. Justitie wil dat John B. 28 jaar wordt vastgezet voor zijn rol in de liquidatiepoging. Tegen V. is een lagere eis van 22 jaar celstraf uitgesproken.

Volgens 1Limburg heeft W. toegegeven bij de moord aanwezig te zijn geweest, maar zegt hij niet hebben geschoten. Justitie acht die verklaring betrouwbaar, meldt de regionale zender. Tegen Dennis W. loopt een aparte rechtszaak. Welke straf justitie in zijn zaak gepast vindt, is nog niet bekend.