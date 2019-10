Noodbevel moet einde maken aan klimaatdemonstratie Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft maandagmiddag een noodbevel uitgevaardigd om een einde te maken aan de klimaatdemonstratie rond het Rijksmuseum in de stad. Wie niet vertrekt, loopt het risico te worden aangehouden. Deze actievoerders worden met bussen verplaatst naar een afgelegen locatie binnen de gemeentegrens. Dat meldt de gemeente Amsterdam maandagmiddag.

„Aangezien een grote groep het verbod blijft negeren, is de driehoek nu gedwongen tot bestuurlijke maatregelen over te gaan”, laat de gemeente weten in een reactie. Op het Museumplein mag nog wel worden gedemonstreerd tot 19.00 uur vanavond.

Lees ook: Wie zijn de ‘klimaatrebellen’ van Extinction Rebellion?

Een groep van ruim negenhonderd demonstranten voert al de hele dag actie bij het Rijksmuseum. Zij blokkeren het verkeer deels. Eerder op de dag werden al meer dan negentig demonstranten aangehouden in de omgeving van het Rijksmuseum, meldt de politie van Amsterdam op Twitter.

De actie is een initiatief van actiegroep Extinction Rebellion, die in 2018 in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht. De groep heeft voor deze week in meer dan zestig steden acties aangekondigd. Dat gebeurde maandag in onder andere Melbourne, Wenen, Madrid en Berlijn.