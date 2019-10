Nobelprijs voor cellen in ademnood

De Nobelprijs voor de geneeskunde zal worden uitgereikt aan Amerikanen Gregg Semenza en William Kaelin en de Brit Peter Ratcliffe. Ze winnen de prijs voor hun onderzoek naar hoe cellen zuurstof meten en op een laag zuurstofniveau reageren. Wat dat precies betekent leggen medisch redacteuren Sander Voormolen en Niki Korteweg uit.

