Nederlander die door Spanje voor illegaal werd aangezien heeft paspoort terug

De Nederlander Karim Ouisam, die de Spaanse exclave Melilla niet meer uit kon, omdat de autoriteiten zijn paspoort hadden afgepakt, heeft dat identiteitsbewijs sinds zondag weer terug. Hij komt terug naar Nederland, laat de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maandag aan NRC weten. Bekenden van Marcouch in Melilla hielpen Ouisam. De burgemeester heeft ook met de Nederlander gebeld, nadat diens paspoort werd teruggegeven.

Ouisams problemen begonnen op 3 september. De 25-jarige inwoner van Helmond was na een vakantie in Marokko op weg naar huis. Hij stond in de rij voor de boot van Melilla naar Málaga toen hij door de politie werd aangezien voor een illegale migrant. De agenten zeiden dat zijn Nederlandse paspoort nep was, pakten het af en gooiden Ouisam in de cel. Ook werden zijn spullen afgenomen. Later kwam hij vrij en zwierf hij over straat, om uiteindelijk opgevangen te worden door de kennissen van Marcouch. „Ik voel me een illegale vluchteling, terwijl ik dat helemaal niet ben”, zei Ouisam tegen NRC.

‘Druk van buiten’

Naast Marcouch zetten Europarlementariër Kati Piri (PvdA) en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich in voor de zaak van Ouisam. Volgens Marcouch heeft „druk van buiten” een rol gespeeld in dat de Nederlander zijn paspoort heeft teruggekregen. „Maar hij heeft geen enkele verklaring of excuses gekregen voor deze gang van zaken”, aldus de burgemeester. „Hij heeft ook niets op papier gekregen waaruit blijkt dat zijn paspoort is ingenomen.” Ouisam zelf was maandag niet bereikbaar.

Melilla, een stukje Spaans grondgebied aan de Afrikaanse kant van de Middellandse Zee, is een veelgebruikt tussenstation voor jongeren uit Marokko die Europa willen bereiken. Ze klimmen vanuit Marokko de hekken naar Melilla over en proberen daar op een boot naar het Spaanse vasteland te komen.