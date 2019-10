Na een Mexicaan brengen tapas Roda JC redding

Een clubeigenaar uit Mexico was een verkeerde zet. Nu hebben bestuurders van Roda JC hun hoop gevestigd op een man die zijn fortuin vergaarde met tapas in Cubaanse sferen, Roland Hogenelst.

De eigenaar van franchiseconcept La Cubanita en drie andere horecaformules, tekent op korte termijn een zogenoemde letter of intent waarin hij zich bereid verklaart om 51 procent van de clubaandelen over te nemen van de stichting van de huidige eigenaar Frits Schrouff.

In ruil daarvoor zal hij per seizoen één miljoen euro in Roda JC investeren voor een periode van vijf jaar. Dat bevestigen twee ingewijden tegenover NRC.

De verwachting is dat de beoogde nieuwe eigenaar uiterlijk volgende week al één miljoen euro zal overmaken op de bankrekening van Roda. Met deze betaling stelt hij de club in staat om aan de KNVB een bankgarantie van ruim 900.000 euro te tonen en te voorkomen dat Roda opnieuw wordt gestraft met drie punten in mindering.

Pas nadat de KNVB de overeenkomst had beoordeeld, had Roda de komst van Roland Hogenelst openbaar willen maken

Zelf zou Hogenelst hiermee vertrouwen winnen. Zo kan hij laten zien een grootaandeelhouder te zijn die niet alleen geldstortingen belooft, maar ze ook uitvoert.

Dat laatste is geen vanzelfsprekendheid, weten ze in Kerkrade. Begin juni leek de club in handen te komen van de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega, maar de ex-spelersmakelaar kwam zijn beloofde investeringen niet na. Op aandringen van supporters, clubbestuurders, de gemeente en de KNVB zag Garcia de la Vega uiteindelijk van de overname af. Dat gebeurde afgelopen vrijdag, toen zich met van Hogenelst een nieuwe investeerder aandiende. Hij is een horecaondernemer uit het Zuid-Hollandse Reeuwijk, die zijn franchiseconcepten wil uitbreiden met een formule voor horeca in voetbalstadions.

78 restaurants

Hogenelst zou Roda als ‘prettig instappunt’ beschouwen. Voor één miljoen euro per jaar krijgt hij alle zeggenschap bij een club met een grotere potentie dan de gemiddeld 5.238 toeschouwers en huidige veertiende plaats in de eerste divisie doen vermoeden. Roda speelde tussen 1974 en 2014 onafgebroken in de eredivisie en trok in goede jaren bij thuiswedstrijden zo’n 14.000 toeschouwers.

Uit het laatste beschikbare jaarverslag over 2017 van zijn overkoepelende holding, blijkt dat Hogenelst goed is voor zeker zes miljoen euro op de bank. Betrokkenen bij de Roda-deal twijfelen niet aan zijn kapitaalkrachtigheid en weten dat zijn vermogen almaar is toegenomen. Bovendien lijkt er cash geld aan te komen omdat Hogenelst van plan is om een deel van zijn bedrijf te verkopen.

In de meest recente editie van de Horeca Top 100 van branche-organisatie Misset bezet Hogenelst de 31ste positie met drie franchiseformules verspreid over 78 vestigingen door heel Nederland. De omzet in 2018 bedroeg 72,2 miljoen euro, een groei van 29 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Naast La Cubanita (52 vestigingen) is Hogenelst ook de man achter Proeflokaal Bregje, Heinde & Verre en sinds kort het vega-restaurant Rozey, waar gasten onbeperkt kunnen eten tegen een vaste prijs. „Het economische klimaat is gunstig voor onze formules”, verklaarde hij tegenover Misset Horeca. „Wij hebben betaalbare concepten, waar in vrijwel elk economisch klimaat markt voor is.”

Klasse Kantine BV

Hogenelst is sinds 2019 met zijn onderneming Klasse Kantine BV. ook hoofdsponsor van hoofdklasser Alphense Boys. Bij Roda JC was hij al eerder in beeld. Hij schoof aan als mogelijke mede-eigenaar bij de gesprekken met Garcia de la Vega, maar haakte af omdat hij geen goed gevoel had bij de Mexicaan. Anders dan Frits Schrouff en diens adviseurs, vermoedde Hogenelst dat Garcia de la Vega niets had om te investeren.

Toen de ondernemer in de afgelopen dagen terugkeerde aan de onderhandelingstafel, werd afgesproken om de beoogde deal voorlopig geheim te houden voor de media en de supporters. Roda had baat bij rust, was het idee. Pas nadat de KNVB de deal had beoordeeld, had Roda de komst van Hogenelst wereldkundig willen maken.

Wanneer de deal volledig zwart op wit staat, zal Roda zich tot de KNVB wenden voor de toetsing van de overdracht. Sinds vorig jaar hanteert de voetbalbond een strenge screening voor investeerders die in het Nederlandse profvoetbal minstens 25 procent van de aandelen bij een club willen verwerven. Dit proces kan weken tot maanden duren. Omdat Roda nu al dringend geld nodig heeft om onder meer spelerssalarissen te betalen, heeft de club Hogenelst weten te verleiden om nu al een miljoen euro over te maken.

Horecaman Hogenelst zou niet de illusie hebben dat Roda binnen korte tijd weer in de subtop van de eredivisie speelt. Hij wil de organisatie stap voor stap professionaliseren, niet alleen op het veld maar ook op kantoor. Overwinningen zijn alleen goed voor de dagkoersen, maar om de eerste divisie te ontstijgen zal Roda meer commerciële en zakelijke slagkracht moeten krijgen.

De kleine dertig procent aandelen die overblijven wanneer Hogenelst zijn 51 procent verwerft, hoopt de club aan een andere investeerder te slijten. Liefst een lokale met clubbinding.

Hogenelst was onbereikbaar voor commentaar.