In ‘Avondlicht’ monteert Sander van de Pavert alsof hij God zelve is

Zesentwintig keer pingpongde het woordje ‘ja’ heen en weer over de tafel van de nieuwe talkshow Avondlicht. Toen onderbrak Sander van de Pavert de reeks door „ADHD” te zeggen. Waarna Andries Knevel de zevenentwintigste „ja” voor zijn rekening nam. Het klonk niet erg des Knevels. Inderdaad, want niet de jarenlange EO-coryfee was hier de interviewer, maar de man die dagelijks met Lucky TV de deur van De Wereld Draait Door satirisch in het slot gooit.

Sander van de Pavert (43) heeft eindelijk zijn eigen talkshow, nu ja, zijn eigen talkshowparodie. Het programma dat de komende vijf weken even na elven wordt uitgezonden op NPO1 is in de eerste plaats een masterclass monteren. Het absurde resultaat is een bij vlagen onbedaarlijk grappig onderzoek naar de mogelijkheden om tv-kijkers met volslagen onzin op te zadelen.

Andries Knevel („Ik houd wel van zelfspot”) heeft wel degelijk met Van de Pavert gesproken, maar in Avondlicht (BNNVARA) is een nieuwe werkelijkheid geschapen. Een waarin Knevel zichzelf definieert als „een nogal nogal nogal nogal nogal nogal nogal nogal betrokken presentator”. Daardoor ging het vertrouwde woordje ‘nogal’ in mijn brein een eigen leven leiden als de roep van een klein roofdier met een onvoorspelbaar temperament. Dat misschien ook wel ergens in Andries Knevel schuilt.

Het was zijn grote droom, vertelde Van de Pavert vrijdag al bij DWDD, om álle touwtjes in handen te hebben en mensen op tv geheel in zijn macht te krijgen. Hij wil een God achter zijn eigen snijtafel zijn. Voor zijn show hakt hij niet alleen antwoorden en vragen in mootjes, hij voegt ook los opgenomen teksten van zichzelf in. In werkelijkheid heeft hij niet heel hard „Andries!” in het gezicht van zijn gast geschreeuwd omdat deze zijn wijsvinger niet wilde tonen. In dezelfde categorie hoorden we het muziekstuk ‘Organ donor’ dat op „het nieuwe album” van Knevel zou staan: een nummer vol geluiden van geweerschoten en blaffende honden.

Dat er duizenden keren geknipt moet worden om de snijshow goed te krijgen, maakt dat een aflevering maar twaalf minuten duurt, eentje minder dan het item in DWDD. De gasten in Avondlicht – waarvan de aankleding volgens Van de Pavert zeer ‘knevelisch’ is – zijn bekende Nederlanders die wel tegen een stootje kunnen. Knevel dus, maar ook Catherine Keyl, Giel Beelen, Jort Kelder en Freek Vonk. De verhoogde weerbeerheid hangt bij sommigen samen met de wetenschap dat hun grootste beeldbuisglorie in het verleden ligt.

Avondlicht met Andries Knevel Beller Martijn heeft een vraag aan Andries Knevel.Avondlicht, zondag 23:20 op NPO 1 Geplaatst door BNNVARA op Zondag 6 oktober 2019

Dat geldt ook wel voor de nu 67-jarige Andries Knevel. De presentator die jaren de gelovige gesel van libertair Nederland was, is door de omroepbazen verbannen naar de randen van de nacht, waarin hij vriendelijke gesprekken voert met mensen die hetzelfde licht hebben gezien als hij. Op zondag in Andries en op dinsdag in Andries en de wetenschappers.

Over God wilde Knevel het niet hebben in Avondlicht, maar hij bleek alomtegenwoordig. Van de Pavert wilde weten of God ook televisie kijkt. „Ik denk dat God wel naar ons mensen kijkt”, was het licht ontwijkende antwoord. De vraag is natuurlijk of God om Avondlicht zou kunnen lachen. Hij zal zeker waarderen dat deze televisie niet is geschapen naar het evenbeeld van andere televisie.

Hij (Van de Pavert) spiegelde Knevel ook de mogelijkheid voor dat de Schepper in Andries te gast zou zijn. Wat zou dan zijn eerste vraag zijn? Hier hoefde, denk ik, niet gesneden te worden. Razendsnel kwam Knevel met zijn antwoord: „Hoe is het met U?” Wat, mede gezien de staat van de schepping, een geweldige vraag is.