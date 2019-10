Longartsen willen totaalverbod op e-sigaretten in Nederland

De Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) wil dat er een totaalverbod komt op elektronische sigaretten in Nederland. Dat bevestigt de beroepsvereniging naar aanleiding van berichtgeving van het AD. Eerder was de beroepsvereniging nog terughoudend met het pleiten voor een dergelijk verbod.

Dat de NVALT een verbod op e-sigaretten nu toch nodig acht, heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo ziet de beroepsvereniging een toename van het aantal Nederlandse patiënten dat met longklachten na het roken van e-sigaretten bij een longarts terechtkomt.

Het aantal gebruikers met klachten steeg recent van drie naar acht, zo bleek vorige maand uit een enquête van de beroepsvereniging onder zo’n 1.100 longartsen. Een van die patiënten belandde met klachten op de intensive care. Ook hebben zich recent meer gebruikers met klachten bij de vereniging zelf gemeld.

Lees ook: Hoe schadelijk is de e-sigaret?

„In meer dan twintig landen bestaat al een verbod op dergelijke sigaretten”, zegt NVALT-voorzitter Leon van den Toorn. De consensus onder Europese longartsen is sinds kort dat e-sigaretten beter niet gebruikt kunnen worden, stelt Van de Toorn. Voor een geheel verbod op e-sigaretten is Nederland echter afhankelijk van de Europese Unie.

De beroepsvereniging kijkt samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) naar de mogelijkheden voor een Nederlands regulering. Blokhuis wil dat de regels die voor gewone tabaksproducten, ook voor e-sigaretten gaan gelden. Dat houdt onder meer in dat, als de Tweede Kamer akkoord gaat, e-sigaretten vanaf 2022 alleen nog maar in een neutrale verpakking verkocht mogen worden. Het ministerie van Volksgezondheid doet nog onderzoek naar de langetermijngevolgen van het gebruik van e-sigaretten.

Ontstekingen in slijmvlies

Gebruikers van e-sigaretten ademen vloeistofdampen in, ook wel ‘vape’ genoemd. Die dampen zijn vaak voorzien van nicotine en een smaakje. Hoe schadelijk deze nieuwe vorm van roken precies is, is nog niet op grote schaal onderzocht.

Van den Toorn: „We weten niet precies wat er in e-sigaretten zit omdat er zoveel combinaties en soorten voorkomen. Maar we hebben uit voorlopig onderzoek gezien dat het roken ervan onder meer voor ontstekingen van het slijmvlies kan zorgen. Op lange termijn denken wij dat dit tot chronische gezondheidsproblemen kan leiden.”

Sinds enkele maanden is er in Nederland meer aandacht voor de e-sigaret, mede door de populariteit ervan in de Verenigde Staten. Vorige maand maakten epidemiologen in twee staten melding van 53 patiënten die ernstige longklachten hadden opgelopen, vermoedelijk door het gebruik van de sigaretten. De e-sigaret is in de VS vooral onder jongeren populair. De Amerikaanse supermarktketen Walmart kondigde eerder deze maand aan te stoppen met de verkoop van e-sigaretten zodra de huidige voorraad op is.