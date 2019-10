Klimaatactivisten bezetten verkeersader Amsterdam, politie verricht arrestaties

Klimaatactivisten van actiegroep Extinction Rebellion hebben maandagochtend de Stadhouderskade in Amsterdam geblokkeerd. Honderden demonstranten bezetten de drukke verkeersader ter hoogte van het Rijksmuseum. Ze hebben zo’n vijftig tenten opgezet. De politie, die gedurende de ochtend in steeds grotere aantallen aanwezig is, kondigde rond 09.00 uur aan iedereen te arresteren die zich niet naar het Museumplein verplaatst.

De actievoerders zeggen echter pas weg te gaan als hun eisen zijn ingewilligd, aldus persbureau ANP. Zo willen ze onder meer dat „de waarheid over het klimaat” wordt verteld en dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2025 op nul staat. Volgens de actiegroep doen overheden niet genoeg om de klimaatcrisis tegen te gaan.

De politie begon niet lang nadat de blokkade werd opgeworpen met het „her en der” verrichten van arrestaties. Ook werd demonstratiemateriaal in beslag genomen. Agenten, die in steeds grotere aantallen aanwezig zijn, treden „gefaseerd op”, aldus de Amsterdamse politie op Twitter. „Het optreden is primair gericht op de-escalatie en het duurzaam beëindigen van de blokkade en de veilige doorstroming van het verkeer.”

Lees ook: Hoe de politie informanten werft onder klimaatactivisten

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De activisten zijn naar eigen zeggen overgegaan op „burgerlijke ongehoorzaamheid” nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) vorige week de actie had verboden. De demonstranten hinderen volgens Halsema niet alleen de bewegingsvrijheid van Amsterdammers, maar ook de nooduitgangen van het Rijksmuseum en eventuele hulpdiensten. Van Amsterdam mag de actiegroep wel demonstreren op het Museumplein aan de andere kant van het Rijksmuseum, omdat protest daar voor minder overlast zorgt.

Extinction Rebellion, een wereldwijde klimaatactiegroep die in 2018 in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht, heeft voor deze week in zo’n vijftig steden acties aangekondigd. Onder andere in Melbourne, Sydney, Berlijn en Londen gaan demonstranten maandag de straat op. Op meerdere plekken zetten ze het verkeer stil; een beproefde methode van Extinction Rebellion om aandacht te genereren voor hun zaak. Zo bezetten in april in Londen grote groepen burgers straten, bruggen en pleinen bezetten om het verkeer te ontregelen.

Melbourne, Australië

Sydney, Australië

Berlijn, Duitsland