Keurmerk energiesector moet misleiding door verkopers tegengaan

Een keurmerk voor verkopers van energiecontracten moet het aantal klachten over misleiding en agressieve verkoop terugdringen. Het keurmerk zal gelden voor intermediairs: organisaties die opbellen of aan de deur komen om energiecontracten te verkopen. Dat meldt het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE) maandag, de organisatie van de energiesector die de keurmerken gaat uitgeven.

Om het keurmerk te verkrijgen moet een intermediair zich registreren bij CIRE. Dat kan vanaf volgende week maandag. Om in aanmerking te komen moeten organisaties zich houden aan het bel-me-niet-register en hebben verkopers zich aan bepaalde gedragsregels te houden. Daarnaast moet duidelijk zijn wie de eigenaren van het bedrijf zijn en moet het bedrijf vindbaar zijn, zodat mensen die een contract afsluiten maar daar later nog vragen over hebben terechtkunnen bij de verkoper.

Ook wordt de online reputatie van het bedrijf in de gaten gehouden op verschillende klachtenfora. De initiatiefnemers zijn elf energiebedrijven, waaronder Essent, Eneco en Greenchoice, en zeven distributieplatformen. Volgens Patrick Jordens, woordvoerder van CIRE, zijn er ook nog verschillende energieleveranciers die niet bij de initiatiefnemers horen maar het idee van een keurmerk wel omarmen. Nuon doet niet mee, omdat het als een van de weinige bedrijven niet werkt met intermediairs.

Weinig zicht op kleine bedrijven

Jordens verwacht dat energiebedrijven op termijn gaan afdwingen dat een intermediair een keurmerk heeft. Er zijn nu ongeveer 1.500 intermediairs in Nederland, schat Jordens, onder wie veel zelfstandigen. Ongeveer 60 procent van die bedrijven is erg klein en daar is weinig zicht op. Volgens Jordens is het belangrijk dat deze bedrijven „aan alle transparantie-eisen voldoen”.

Doel van CIRE is dat in februari 2020 zo’n achthonderd intermediairs een keurmerk hebben. Jordens erkent dat het een ambitieus doel is, maat stelt dat er vanuit de energiesector veel behoefte is aan een keurmerk, vanwege de klachten over intermediairs. Uiteindelijk komen die klachten vaak terecht bij de energieleveranciers zelf.