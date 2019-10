Jarige prinses

Mijn kleindochter Demi werd zeven en wilde op de bovenste verdieping van een warenhuis een taartje eten, en daarna een vorstelijk ijsje. Ze had een feestjurk aan en ook aan het kroontje op haar hoofd en de scepter in haar hand kon iedereen zien dat het een bijzondere dag was. In de lift stonden twee jongens haar aandachtig te bekijken. „Jij ziet er mooi uit”, zei de een. „Ja”, voegde de ander toe, „net een prinses”. Op de derde verlieten ze de lift. Onderweg naar de vijfde stak Demi haar scepter omhoog en riep boos: „Ze keken helemaal niet goed, oma. Je kan toch zo zien dat ik geen prinses ben, maar een koningin!”

