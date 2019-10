Noord-Koreaanse vissersboot gezonken na botsing met Japans patrouilleschip

Een patrouilleschip van de Japanse visserij-inspectie en een Noord-Koreaanse vissersboot zijn maandag op de Japanse Zee met elkaar in botsing gekomen, waarna de vissersboot is gezonken. De Japanse kustwacht heeft de zestig Noord-Koreaanse opvarenden opgevangen. Zij zijn op een ander Noord-Koreaans schip gezet, meldt de publieke omroep van Japan. Het is onduidelijk hoe het tot de botsing kwam.

Het incident vond om 09.00 uur lokale tijd plaats op 350 kilometer ten noordwesten van het schiereiland Noto, in de exclusieve economische zone van Japan. Japan treedt er op tegen het illegaal vissen op inktvis. Vlak voor de botsing riep het Japanse patrouilleschip de Noord-Koreaanse boot op het gebied te verlaten.

Inktvisstroperij

Het is niet bekend of de Noord-Koreaanse vissers daadwerkelijk op inktvis visten. De Japanse premier Shinzo Abe reageerde desondanks fel op het incident: „We zullen resoluut reageren om stroperij door buitenlandse vissersboten in de Japanse exclusieve economische zone te voorkomen.”

In mei en juni drong Japan meer dan driehonderd Noord-Koreaanse boten terug. Vorig jaar kregen buitenlandse vissersboten in totaal 5.315 keer te horen dat ze het gebied moesten verlaten.

Aan de andere kant van de Japanse Zee heeft Rusland naar eigen zeggen vorige maand meer dan veertig Noord-Koreaanse schepen geconfisqueerd, schrijft de Japanse omroep. Meer dan zevenhonderd mensen zouden daarbij zijn opgepakt op verdenking van stroperij.