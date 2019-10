‘Ik miste een plek waar je je thuisvoelt’

in

‘Met je laptop op schoot aan een riviertje in de wildernis, in een hipstercafé op Bali of in een hangmat aan het strand: we kennen allemaal de clichébeelden van de digital nomad. Misschien was ik naïef, maar toen de hype een paar jaar geleden begon leek het mij fantastisch. Ik werkte tien jaar voor dezelfde baas, woonde samen in een rijtjeshuis, dat waren dingen die mij tegenhielden. Toen die relatie uitging en mijn vader vlak daarna overleed dacht ik: fuck it, ik begin voor mezelf en doe het gewoon. De ultieme vrijheid ervaren met de wereld aan mijn voeten.

„Ik ging naar Nepal, Bali en Amerika, er kwam een paar honderd euro per maand binnen. Na drie maanden begonnen de twijfels. Ik miste een vaste plek waar je je geborgen en thuis voelt, miste de belangrijke gebeurtenissen in het leven van mijn vrienden. Het constant onderweg zijn begon mij tegen te staan. Met je laptop aan het strand klinkt leuk maar in de praktijk werkt het vaak niet: de wifi is slecht, je kunt je scherm niet zien, je moet oppassen voor zand. Ook is het helemaal niet ergonomisch. Een keer stond ik voor een goede wifi-verbinding achter de hotelreceptie te werken om een deadline te halen.

„Op mijn laatste bestemming, Nieuw-Zeeland, zette ik een vriendin die mij opzocht af bij het vliegveld. Toen dacht ik: ik wil ook naar huis. Ik verkocht mijn auto en vloog na een reis van negen maanden terug naar huis, enkele weken eerder dan gepland. Ik was een van de eersten die zei: de digital nomad-lifestyle is niet zo geweldig. Ik krijg veel reacties van mensen die het herkennen en het maximaal een of twee jaar hebben volgehouden.”

uit

‘Met mijn nieuwe vriend woon ik in een huisje bij de bossen van Arnhem. Het ligt geïsoleerd, voor boodschappen moet ik een kwartier rijden met de auto. Ik begin mijn dag met tien minuten mediteren op de Headspace-app, en zit dan om zeven uur achter mijn laptop. In de ochtend ben ik op mijn scherpst dus dan probeer ik het meeste te doen. Mijn telefoon gaat dan op vliegtuigstand. Naast mijn reisblogs voor We12travel maak ik de Podcast voor Avontuurlijke Vrouwen en werk ik aan een e-book.

„Ik weet dat ik bevoorrecht ben dat ik zoveel kan uitgeven aan reizen. Wel heb ik vier jaar lang keihard gewerkt om de sprong te kunnen maken van een baan in loondienst naar een bestaan als freelance blogger. Verder geef ik niks om spullen, etentjes of kleding. Over vijf jaar hoop ik een ‘passief’ inkomen te hebben door advertenties te verkopen via mijn websites. Hopelijk brengen mijn vriend en ik dan de winters door in Nieuw-Zeeland, de zomers in Zweden en de rest van de tijd in ons huisje in het bos.”

Netto-inkomen: 2.000 euro per maand (gemiddeld, soms 500 meer of minder) Vaste lasten: woonlasten (huur, g/w/l, 400 euro), mobiel/internet/tv (80 euro, op kosten van de zaak), verzekeringen (165 euro), auto (125 euro), boodschappen (200 euro), abonnementen (Spotify en Headspace, 15 euro), reizen (500 euro) sport (70 euro), gezondheid (psycholoog, coach, uitjes, 300 euro), onvoorzien (50 euro) Sparen: 100 euro. Alles wat boven de 1.500 euro binnenkomt wordt terug geïnvesteerd. Laatste grote aankoop: ticket naar Nieuw Zeeland, 950 euro