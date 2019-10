Het wordt steeds meer dringen bij het Nederlands elftal

De vragen gingen veelal over spelers die bondscoach Ronald Koeman niet selecteerde voor het Nederlands elftal. Waarom zit toptalent Calvin Stengs er niet bij? En zijn ploeggenoot bij AZ, Teun Koopmeiners? Waarom Luuk de Jong wel, maar zijn veel scorende collega-spits Wout Weghorst niet?

Na nieuwe vragen in die richting kapte Koeman een verslaggever af, maandagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel van donderdag tegen Noord-Ierland. Geïrriteerd: „Laten we praten over de jongens die erbij zitten, niet over de jongens die er niet bij zijn.”

Het illustreert de vernieuwde status van Oranje. Het is steeds meer dringen aan de poort bij Zeist. Voor het eerst sinds zijn aanstelling begin 2018 heeft Koeman luxeproblemen, erkende hij. „Klopt. Dat hoort bij een nationaal team.”

Na de uitstekende zege bij Duitsland vorige maand wordt van Oranje (derde met een duel minder gespeeld) verwacht dat het de goede uitgangspositie in groep C uitbouwt. Het scenario: via zeges op Noord-Ierland en Wit-Rusland (zondag in Minsk) moet Nederland de tweede plek stevig in handen krijgen.

Meer wapens, meer creativiteit

Met name aanvallend – „dat was een hele tijd minimaal” – heeft Koeman nu meer opties, meer wapens, meer creativiteit. De afhankelijkheid van frontman Memphis Depay wordt daardoor minder groot.

Op een selectie van 23 man selecteerde Koeman zeven aanvallers, waar zes gebruikelijk was. Gevolg: één middenvelder minder (vijf). De offensieve injectie is voornamelijk terug te voeren op de snelle opmars van PSV-spits Donyell Malen, die sterk debuteerde tegen Duitsland.

Meerdere beloften kloppen op de deur. Zoals middenvelder Koopmeiners en rechtsbuiten Stengs. Koeman houdt op die posities nu nog vast aan (bankspelers) Kevin Strootman en Steven Berghuis – maar hoelang nog? Over Berghuis zei Koeman: „Hij voelt ook de concurrentie van spelers die er nog niet bij zijn.” De tackle van Berghuis recent tegen AZ noemde hij „een belachelijke overtreding”.

Koeman en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma hadden onlangs een gesprek met Ajax-back Sergino Dest (18), die een keuze moet maken tussen de nationale ploeg van de Verenigde Staten (het land van zijn vader) of Nederland. „We hebben het plaatje geschetst hoe wij zijn eventuele toekomst zien bij Nederlands elftal”, zei Koeman. „Maar ik beloof niemand wat.”