GasTerra komende jaren afgebouwd, sociaal plan voor werknemers

De activiteiten van gashandelaar GasTerra worden de komende jaren afgebouwd. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt een sociaal plan voor de circa 165 werknemers.

De personeelsleden zijn maandag over het besluit op de hoogte gebracht. Voor hen stelt GasTerra een plan op met onder meer een „stimulerings- en begeleidingspakket gericht op de begeleiding naar een passende toekomst”, aldus Wiebes.

Het terugbrengen van de gashandel is een logisch gevolg van het versneld stoppen van de gaswinning in Groningen, waartoe vorige maand werd besloten. Eerst zou de gaswinning in 2030 tot nul worden teruggebracht, maar het kabinet heeft besloten dit te vervroegen naar medio 2022. De gaswinning heeft tot aardbevingen geleid in het noorden van Nederland. Of en wanneer GasTerra definitief stopt, is vooralsnog onduidelijk.

De drie aandeelhouders van GasTerra zijn de Nederlandse staat, Shell en ExxonMobil. Nederland bezit de helft van de aandelen van de gashandelaar. GasTerra boekte vorig jaar nog een omzet van 11,2 miljard euro.