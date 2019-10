Epke Zonderland valt en mist WK-finale rekstok

Epke Zonderland is er niet in geslaagd zijn wereldtitel op het onderdeel rekstok te prolongeren. De 33-jarige turner viel maandagavond tijdens de kwalificatieronde. Hij wist zich hierdoor niet te kwalificeren voor de toestelfinale in het slotweekend van de wereldkampioenschappen turnen in Stuttgart.

De Nederlandse mannenploeg is er daarnaast niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Het Nederlandse team - naast Zonderland bestaande uit Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Michel Bletterman - presteerde minder dan vooraf verwacht en eindigde uiteindelijk als negentiende. Voor kwalificatie was een plek bij de beste twaalf vereist.

Er lag voor de Nederlanders veel druk op het toernooi in Stuttgart. Bij de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro dwongen de Nederlandse mannen nog kwalificatie af via het zogenoemde testevent, waar de landen negen tot en met zestien van het wereldkampioenschap om vier startbewijzen turnden. Die omweg was er nu niet, waardoor het Nederlandse team er definitief niet bij is.

Vrouwen wel door

Dat geldt niet voor de Nederlandse vrouwen. Zij veroverden zaterdag wel een Olympisch ticket voor Tokio 2020. Uiteindelijk eindigde Nederland als zesde in de kwalificatieronde. De vrouwen mogen daardoor dinsdag ook uitkomen in de teamfinale in Stuttgart.

De WK turnen duren nog tot zondag. Er wordt nog geturnd om de individuele meerkamp- en toesteltitels.