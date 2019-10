Den Haag is op zoek naar een puinruimer | Zwalkend drugsbeleid nu pijnlijk duidelijk

Nu Pauline Krikke is opgestapt, is de vraag: wie wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag? Het zwalkende drugsbeleid in Nederland wordt pijnlijk duidelijk na de moord op advocaat Derk Wiersum. En welke kiezers geloven het meeste in complottheorieën?

PUINRUIMEN IN DEN HAAG: Wie wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag? Nu Pauline Krikke is opgestapt vanwege uit de hand gelopen vreugdevuren tijdens Nieuwjaar, is het specucleren begonnen. Het aftreden van Krikke maakt het politieke debacle compleet: wethouders Richard de Mos (tevens eerste locoburgemeester) en Rachid Guernaoui legden hun taken neer omdat ze worden verdacht van corruptie. Zij werden maandenlang afgeluisterd door de Rijksrecherche, blijkt uit onderzoek van NRC. Het college kan inmiddels ook niet meer steunen op een meerderheid in de raad. Er moet kortom puingeruimd worden in Den Haag, en voor de uitvoering wordt ongetwijfeld ingezet op een zwaargewicht. Alexander Pechtold schijnt al een appartement in Den Haag te hebben.

STIKSTOFDRAMA: Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) had een zware week en kan ook de komende tijd aan de bak: het kabinet kwam met plannen om de stikstofcrisis aan te pakken maar kreeg forse kritiek. Het kabinet wil boeren uitkopen en de bouwsector verduurzamen. Maar er komt geen landelijke verlaging van de maximumsnelheid of een van bovenaf opgelegde halvering van de veestapel. De oppositie is daarmee niet tevreden, de bouwsector wil ook dat er meer maatregelen komen, en de boeren waren al boos: die wilden al vóór er een besluit was Schiphol gaan blokkeren. Dat staat voor eind deze maand op de planning. Dat het nieuwe stikstofbeleid kwaad bloed heeft gezet onder de boeren, merkte de VVD: Nynke Koopmans, gemeenteraadslid in Tytsjerksteradiel én boerin, zegde haar VVD-lidmaatschap op.

ZWALKEND DRUGSBELEID: Waar het kabinet ook mee worstelt: het drugsbeleid. Na de moord op advocaat Derk Wiersum moet er iets gebeuren, maar wat precies – dat blijft onduidelijk. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil een drugseenheid. Maar hoe die precies samengesteld moet worden blijft vaag, signaleert NRC-redacteur Mark Lievisse Adriaanse in de podcast Haagse Zaken. Bovendien: waar moet de politie al die extra mensen vandaan halen terwijl er al een personeelstekort is? Daarnaast blijft het drugsbeleid dubbelzinnig: het mag niet, maar er is gedoogbeleid bij wiet, en pillen kunnen getest worden bij de GGZ – een overheidsorganisatie.

p>COMPLOTDENKERS: ​Nederlandse politici proberen opzettelijk de Nederlandse bevolking te vervangen. De risico’s van vaccins worden achtergehouden door de farmaceutische industrie. De media, onderwijs en andere invloedrijke instituten werken samen om burgers linkse ideeën op te dringen. Zulke complottheorieën leven vooral onder kiezers van FVD, PVV en 50Plus, blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Maar het geloof in complottheorieën neemt af ook onder kiezers van wat Trouw “populistische partijen” noemt. Ook tot verrassing van de onderzoekers zelf, want door social media bereiken complottheorieën juist meer mensen dan ooit.

Het kwam plotseling, de dood van oud-VVD-voorzitter Henry Keizer. Hij overleed op 58-jarige leeftijd na een kort ziekbed in zijn woonplaats Den Haag. Keizer werd in 2014 voorzitter van de VVD, de partij die toen werd geplaagd door integriteitsaffaires. Dat zou hij aanpakken, beloofde Keizer. Maar in 2017 raakte hij zelf in opspraak: Follow the money onthulde hoe hij “voor een schijntje” mede-eigenaar van “een florerend miljoenenbedrijf” werd waar Keizer zélf adviseur was. Keizer noemde het “onware beschuldigingen” maar moest wel aftreden. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond. Binnen de VVD is verslagen gereageerd op het overlijden van Keizer. Huidig voorzitter Christianne van der Wal stelt dat Keizer de partij “moderner” heeft gemaakt. Mark Rutte zegt dat Keizer “voor iedereen een vriendelijk woord” had, en dat hij een goede vriend heeft verloren.

RUZIE OVER ASIELKINDEREN: Grote fouten werden er gemaakt in het dossier van de asielkinderen Howick (14) en Lili (13), die vorig jaar toch mochten blijven nadat ze op de dag van hun uitzetting waren weggelopen. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat overheidsdiensten vooral ruzie met elkaar maakten, stelt RTL Nieuws. De Dienst Terugkeer & Vertrek was boos op Nidos, de onafhankelijke voogdijstichting, omdat die te veel regie op zich nam. Uiteindelijk konden de kinderen weglopen terwijl ze onder toezicht stonden van Nidos-medewerkers. De zoektocht kwam daarop veel te traag op gang omdat politiediensten het niet eens konden worden over welke dienst verantwoordelijk was voor het gebied. Bovendien had er eigenlijk een amberalert verspreid moeten worden - het gaat immers om vermiste kinderen - maar dat wilde het ministerie van Justitie niet om het beeld van een klopjacht te voorkomen. Wat de inspectie niet heeft kunnen vaststellen: waarom veranderde toenmalig staatssecretaris Mark Harbers plotseling van mening, en mochten Howick en Lili toch blijven?

Dus bekritiseren partijen als D66 en PvdD de boeren maar al te graag. Kijk mij risicoloos goed zijn: onder hun kiezers zitten toch amper boze veehouders. Hetzelfde, maar dan omgekeerd, zie je bij CDA en VVD.

NRC-columnist Tom-Jan Meeus omschrijft hoe politici en media zo diep vastzitten in hun eigen rol dat hun denken stilvalt.