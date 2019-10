Bijna 500 arrestaties bij protesten in Ecuador

Bij protesten in Ecuador zijn sinds vorige week 477 mensen gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters maandag. De onrust volgde op vorige week door president Lenín Moreno aangekondigde bezuinigingsmaatregelen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, María Paula Romo, zijn de meeste arrestaties verricht voor vandalisme. Demonstranten vernielden onder meer verschillende ambulances. De autoriteiten hebben ook twintig winkeliers opgepakt die illegaal hun voedselprijzen hebben verhoogd.

Betogers hebben voor de vijfde dag op rij in hoofdstad Quito en in tweede stad van het land, Guayaquil, verschillende wegen geblokkeerd met brandende banden, takken en stenen. Bij botsingen tussen de demonstranten en de politie zijn ruim twintig agenten gewond geraakt. Een man overleed toen de ambulance hem niet kon bereiken door de barricades van de betogers. De noodtoestand is inmiddels uitgeroepen, die is twee maanden van kracht.

Brandstofsubsidie afschaffen

President Moreno wil de brandstofsubsidies afschaffen, het aantal medewerkers bij de overheid terugdringen en overheidstakken privatiseren. Volgens de 66-jarige president hebben de brandstofsubsidies, die al vier decennia gelden, de economie verstoord. Ze zouden de overheid omgerekend zo’n 55 miljard euro hebben gekost. Na de aankondiging stegen de brandstofprijzen en werd een landelijke transportstaking gehouden.

Moreno heeft gezegd geen wanorde te tolereren en de afschaffing niet terug te draaien. Volgens hem is deze onderdeel van een liberaal economisch hervormingspakket. Het land worstelt met een begrotingstekort en een grote buitenlandse schuld. Het Internationaal Montetair Fonds (IMF) heeft Ecuador dit jaar een lening gegeven van omgerekend 3,8 miljard euro.

De demonstranten hebben een nationale staking gepland voor woensdag. President Moreno herhaalde in zijn toespraak zondag de oproep tot dialoog.