Vermoeid tellen bedrijven af naar wéér een Brexit-deadline

31 oktober is voor Nederlandse ondernemers wat 29 maart en 12 april eerder waren: weer zo’n Brexitdatum die vooral met veel onzekerheid omgeven is. Onzekerheid is er al sinds de Britten in juni 2016 stemden voor uittreding. Komt er, vlak voor de jongste deadline, alsnog een deal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk die acceptabel is voor het Britse parlement? Wordt het No Deal, tegen de zin van het parlement? Of komt er wéér uitstel – en nóg meer onzekerheid?

Wel of geen deal, dat maakt nogal wat uit voor Nederlandse bedrijven. Nederland verdiende vorig jaar 25,5 miljard euro aan de export naar het VK, zo berekende het CBS. Alleen de uitvoer naar Duitsland is voor Nederland lucratiever. Die export verloopt probleemloos omdat de Britten deel uitmaken van de EU. Of een bedrijf uit het Westland een doos tomaten verkoopt in Coventry of in Coevorden, maakt voor de formaliteiten niet uit. Er zijn binnen de EU geen invoerheffingen. Productregels zijn in de hele Unie hetzelfde, dus tijdrovende controles aan de grens zijn onnodig.

No Deal, dat betekent vrijwel zeker de terugkeer van douaneheffingen, uiteenlopende productregels, grenscontroles, nieuwe rompslomp. Een deal moet veel van die barrières wegnemen. Geen wonder dat de meeste bedrijven nog steeds – ondanks de slepende onzekerheid – No Deal niet zien zitten.

Uit een enquête van ondernemersclubs VNO-NCW en MKB-Nederland samen met BNR Nieuwsradio bleek vorige maand dat veel ondernemers ‘Brexit-moe’ zijn. Op de vraag hoe moe ze zijn over „de Brexit-perikelen”, antwoordden ruim 300 deelnemers gemiddeld: 7,8 op een schaal van 1 tot 10. Reden voor VNO en voor NBCC, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel, om bij een Brexit-bijeenkomst met grote bedrijven en brancheorganisaties vorige week te vragen: willen jullie onderhand liever No Deal dan nóg meer uitstel? Het antwoord was, een luid en duidelijk nee. „Niemand in de zaal zei een No Deal te prefereren boven verder uitstel”, zegt Lyne Biewinga, directeur Membership van NBCC. Winand Quaedvlieg, werkzaam voor VNO in Brussel, meent dat No Deal ten onrechte soms met duidelijkheid wordt geassocieerd. „Bij een No Deal is er juist helemaal niets geregeld.”

Er zit één voordeel aan de vertraging van de Brexit. Bedrijven hebben meer tijd gekregen om zich voor te bereiden. Ondernemersorganisaties en de overheid voeren al ruim drie jaar campagne om bedrijven wakker te schudden: tref voorbereidingen. Er is een Brexitloket van waar bedrijven een impact scan of een simulatie kunnen doen. Er is een ‘buddy’-programma waarbij een groter bedrijf een kleiner ‘broertje’ helpt bij de voorbereidingen. Daarbij gaat het onder meer om het leggen van contacten met de douane, het aanpassen van IT-systemen, het doorlichten van transportroutes, het aanleggen van voorraden en het zoeken van andere markten dan het VK.

De meeste bedrijven zijn inmiddels wakker. Slechts 20 procent van de bedrijven is nog helemaal niet voorbereid op de Brexit, zo bleek in mei uit een enquête van bureau Kantar in opdracht van de Rijksoverheid. Twee jaar geleden was dat in dezelfde enquête nog 55 procent. De resultaten van de ‘Brexit-barometer’ van de Kamer van Koophandel komen hiermee overeen. „Bedrijven die er eerder bewust voor kozen om af te wachten, zijn zich nu toch aan het voorbereiden”, merkt Biewinga van NBCC. „Al blijven er ook bedrijven die pas in actie komen als duidelijk is wat voor soort Brexit er komt.”

