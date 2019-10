Van welke planeet komt Sifan Hassan?

Je kon het aan haar stijl zien. Deze atlete was boos. Na een week vol insinuaties zat Sifan Hassan vol frustratie. Dachten ze verdomme nou werkelijk dat een infuus wekelijks haar armen voldruppelde en haar benen ingesmeerd werden met testosteronzalf? Niemand anders mocht die wereldtitel op de 1.500 meter winnen. Al na één rondje ging ze op kop lopen en stond die plek niet meer af. Met een enorme voorsprong kwam ze over de finish en liet zich vallen op de baan.

Haar schreeuwen gingen door merg en been.

In de NOS-studio zei Gregory Sedoc: „Sifan heeft bewezen dat ze van een andere planeet is.”

Dat was nog maar de vraag. Op welke planeet doelde Sedoc eigenlijk? Oregon? Dat klinkt als een flonkerend hemellichaam, maar is in werkelijkheid het project dat het bedrijf Nike begon om atleten met een groot budget en risicovolle begeleiding naar de top te loodsen.

Met alle risico’s van dien.

Ik leerde Sifan Hassan kennen toen ik haar in 2016 mocht volgen voor een VPRO-documentaire. Een dromerig type; slordig, vrolijk, bescheiden. De atlete met de lange spillepoten en het zachte gezicht had nog een Nederlandse coach en woonde in een atletenflatje in Arnhem. Hassan behoorde al tot de wereldtop maar leefde zo sober als een student.

Haar overstap naar Oregon deed me de wenkbrauwen fronsen. Ze werd daar begeleid door Alberto Salazar, een omstreden coach die met zijn atleten de grens op zocht. Tot het toelaatbare, beweerde hij altijd. Eroverheen, zei de Amerikaanse anti-dopingautoriteit USADA deze week. Salazar werd voor vier jaar geschorst.

Technisch had Project Oregon het goed voor elkaar met Hassan. In Nederland was me tijdens het filmen van een ochtendtraining in het bos nog opgevallen dat ze een beetje scheef liep. Alsof haar benen niet even lang waren. Op het WK was ze perfect in balans en won gouden medailles op de 10 kilometer en de 1.500 meter.

Alles klopte in Doha voor Hassan, behalve die link met Oregon en Salazar.

„Ik ben mijn hele leven al schoon”, verklaarde Sifan ieder interview weer. Bij de BBC kwamen er zelfs tranen aan te pas. Ze is nooit betrapt na controles, ze kan het dus zeggen. Maar ‘lastige’ vragen van journalisten zijn voorstelbaar als je voor Salazar cum suis kiest. Ik denk niet dat ze gesteld zouden zijn als, pak ’m beet, Arie Boomsma haar personal coach was geweest.

Volgens de feiten is Sifan Hassan schoon. Wat is dan eigenlijk vies? Nou, de Nike-tattoo op de grijsbehaarde bovenarm van Salazar, daar kijk ik niet graag naar.

Blijft nog één vraag hangen: Komt Sifan Hassan van een andere planeet? Ze komt oorspronkelijk uit Ethiopië en is gevlucht naar Nederland. Nee, ze is niet van een andere planeet. Sifan Hassan komt gewoon van Moeder Aarde en loopt daar hard, onwaarschijnlijk hard.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.