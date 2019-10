Schuldenlast Nederlandse studenten ook dit jaar toegenomen

Het totaalbedrag aan studieschuld dat Nederlandse studenten en oud-studenten open hebben staan, is dit jaar opnieuw toegenomen. Het gaat om 19,3 miljard euro, circa 1,9 miljard meer dan in 2018. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging past in een trend die zich voordoet sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015.

De gemiddelde schuld per student met lening is al jaren min of meer constant, dit jaar zo’n 13.700 euro. Wel blijft het aantal studenten en oud-studenten met een schuld stijgen, zij het iets minder sterk dan in voorgaande jaren. Het zijn er nu ruim 1,4 miljoen, oftewel 65.000 meer dan in 2018.

Beginnende studenten zijn de laatste jaren steeds meer en vaker gaan lenen, blijkt uit de CBS-cijfers. Lenende studenten geboren in 1996 hadden op hun achttiende gemiddeld een schuld van 1.500 euro. Bij studenten uit 2000 is dat bedrag op dezelfde leeftijd al gestegen naar 2.700 euro. Achttienjarigen uit 2000 lenen ook ruim twee keer zo vaak als achttienjarigen uit 1996.

Het leenstelsel dat de basisbeurs verving, staat politiek inmiddels fel ter discussie. Doordat grondleggers van het stelsel GroenLinks en PvdA hun steun hebben ingetrokken, is inmiddels een meerderheid in de Tweede Kamer voor de afschaffing ervan. Tegenstanders vinden het onwenselijk dat studenten al vroeg in hun leven met schulden komen te zitten. Uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad is bovendien gebleken dat het leenstelsel zorgt voor extra stress en prestatiedruk.