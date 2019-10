Rode Kruis slaat alarm over situatie vluchtelingen op Antillen

De situatie van tienduizenden gevluchte Venezolanen op Aruba en Curaçao is zo nijpend en onhoudbaar dat het Rode Kruis alarm slaat. De hulporganisatie roept lokale overheden en de Nederlandse autoriteiten op om tot een structurele oplossing te komen.

Hoe die structurele oplossing eruit moet zien, „dat is aan de overheden zelf”, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis. Maar de organisatie wijst bijvoorbeeld op de bed-brood-badvoorzieningen die in Nederland gelden voor vertrekplichtige asielzoekers. „Op dit moment is er een gebrek aan beleid op de eilanden”, aldus de woordvoerder.

Het Rode Kruis schat dat er inmiddels zo’n 15.000 Venezolanen op Aruba verblijven en nog eens 25.000 op Curaçao. Beide eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Makkelijke prooi

Volgens de organisatie zijn de vluchtelingen aan hun lot overgelaten en moeten ze zelf maar uitzoeken hoe ze aan onderdak en eten moeten komen. „De mensen zijn aan het overleven”, aldus de woordvoerder. De vluchtelingen vormen zo een makkelijke prooi voor uitbuiting, prostitutie en mensenhandel. „Wij helpen sowieso en bieden acute hulp, maar ook ons geld is niet oneindig. Bovendien is dat geen structurele oplossing.”

Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn al zeker 4 miljoen Venezolanen hun land ontvlucht. Ze komen voor het grootste deel terecht in landen in de regio, waaronder Colombia en Brazilië. De vluchtelingen zijn op de vlucht voor onveiligheid, voedsel- en medicijnentekorten en de politieke onrust in het Zuid-Amerikaanse land.

De Verenigde Staten en ruim vijftig andere, voornamelijk westerse landen erkennen president Nicolás Maduro niet meer als rechtmatige president, maar steunen oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó, die zichzelf in januari uitriep tot interim-president. De VS hebben economische sancties getroffen met als doel Maduro te isoleren, opdat hij het veld ruimt.

Lees ook: Trump probeert regime van Maduro in het hart te treffen