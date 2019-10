Pompestichting stelt onderzoek in na reeks ontsnappingen van tbs’ers

De Pompestichting laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de ontsnapping van drie tbs’ers uit de kliniek van de stichting in Nijmegen. Dat meldt de instelling zondag. Het onderzoek moet uitwijzen hoe het komt dat het in ongeveer een maand tijd drie keer fout is gegaan. Wanneer het onderzoek begint en wanneer het klaar is, kon een woordvoerder zondagavond niet meteen zeggen.

Het besluit volgt op de verdwijning van zedendelinquent Ronald van Z., afgelopen vrijdag. De man ging er tijdens een begeleid verlof op de fiets vandoor. Van Z., die volgens persbureau ANP veroordeeld is voor kindermisbruik, is nog altijd voortvluchtig. Vrijdag waarschuwde de politie burgers die Van Z. zien om hem niet zelf aan te spreken, maar direct het alarmnummer te bellen.

Burgemeester Hubert Bruls zei zaterdag te verwachten „dat er maatregelen genomen worden”. De ontsnapping van Van Z. was de derde in korte tijd. Op 13 september verdween een veroordeelde zedendelinquent tijdens zijn begeleid verlof, ook op de fiets. Tien dagen eerder klom een andere tbs’er uit een raam en over het hek van de instelling, die in de volksmond ook wel bekend staat als de Pompekliniek. Beide mannen zitten weer vast.

De Pompestichting zegt er zondag „alles aan te doen” om dergelijke incidenten te voorkomen. „Deze zijn niet volledig uit te sluiten. Maar drie op een rij is te veel.” De stichting benadrukt ook het belang van begeleid verlof voor tbs’ers. „Zonder verlof is het niet mogelijk de patiënt voor te bereiden op een veilige en gefaseerde terugkeer in de samenleving.” De verloven van tbs’ers in de Pompekliniek zijn nog tot en met maandag ingetrokken.