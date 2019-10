Onderhandelingen VS en Noord-Korea in Stockholm voorlopig opgeschort

De onderhandelingen die Noord-Korea en de Verenigde Staten dit weekend in het Zweedse Stockholm voerden, hebben niets opgeleverd. Dat heeft een van de onderhandelaars aan de Noord-Koreaanse kant in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De landen konden het opnieuw niet eens worden over het nucleaire programma van Pyongyang.

De Noord-Koreaanse hoofdondehandelaar Kim Myong-gil legde de schuld van het mislukken van de besprekingen bij Washington. De VS zouden zich volgens hem „inflexibel” hebben opgesteld en niet bereid zijn geweest „van eerdere standpunten af te wijken”.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ging niet mee in die lezing. Volgens Washington zouden er juist „constructieve gesprekken” zijn gevoerd. De VS willen op uitnodiging van de Zweden binnen twee weken verder praten.

De gesprekken vonden sinds zaterdagochtend plaats in een buitenwijk van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Noch de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, noch de Amerikaanse president Donald Trump was bij de onderhandelingen aanwezig. Het was voor het eerst sinds de mislukte top in Vietnam in februari dat de twee landen overlegden over denuclearisatie van Noord-Korea. Washington wil dat Pyongyang zijn nucleaire programma stopzet.

Nieuwe testen

Noord-Korea hield de afgelopen maanden echter meerdere raketproeven, tot irritatie van de Verenigde Staten. Afgelopen donderdag voerde het land nog een test met een nieuw soort ballistische raket uit, die vanaf onderzeeboten kan worden gelanceerd.

De recente testen waren volgens het land bedoeld als reactie op gezamelijke militaire oefeningen die buurland Zuid-Korea en de VS eerder hielden. Pyongyang beschouwt deze als bedreigend. Analisten verwachten dat Pyongyang de komende tijd verder toenadering zal zoeken tot China.