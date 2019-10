Maandlange onderwijsstaking Jordanië beëindigd

Zondag is een eind gekomen aan de één maand durende staking voor een hoger salaris van leraren in Jordanië. De Jordaanse regering heeft de onderwijzers zondag 35 tot 60 procent meer salaris beloofd. Het was de langste staking in de publieke sector van het land ooit. Dat meldt persbureau Reuters.

De onderhandelingen lagen al weken stil. Zondag kwam het vroeg in de ochtend toch tot een overeenkomst en de kinderen kunnen later op de dag weer terug naar school. De doorbraak volgde op Wereldleerkrachtendag, die zaterdag was. In Jordanië zijn omstreeks 1,5 miljoen schoolgaande kinderen.

Onder gemiddelde loon

Het salaris van een Jordaanse basisschoolleraar in het openbaar onderwijs is gemiddeld 402 dinar (518 euro) per maand, aldus een website voor vacatures in het Midden-Oosten. Dit is onder het gemiddelde salaris van de Jordaniërs, dat ligt op 452 dinar (580 euro), en het laagste van alle overheidsfunctionarissen, stelt de Jordaanse vakbond. De salarisverhogingen gaan in per 1 januari. Hoeveel de individuele docenten extra gaan verdienen is afhankelijk van hun positie en ervaring.

De leraren hadden 50 procent loonopslag gevraagd. De regering zei dat dit een te grote aanslag zou zijn op de staatsfinanciën. Jordanië werkt aan het terugdringen van de staatsschuld en staat er economisch slecht voor. Vorig jaar ontstonden er hevige protesten toen de Jordaanse regering belastinghervormingen doorvoerde, een maatregel die het IMF geëist had, en de brandstof en energieprijzen omhoogschoten. Na dagenlange onrust is de premier toen afgetreden.

