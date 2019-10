Dodental straatprotesten Bagdad van zaterdag loopt op tot 18

Bij onlusten tussen demonstranten en Iraakse veiligheidstroepen in Bagdad zijn zaterdag zeker 18 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Eerder werd dat dodental nog op vijf geschat.

Afgelopen week gingen duizenden Irakezen al de straat op om te protesteren tegen de hoge werkeloosheid en gebrekkige voorzieningen zoals water en elektriciteit. Zondag was het vooralsnog rustig in de hoofdstad.

De Verenigde Naties willen dat er snel een einde komt aan het geweld in Irak, dat dinsdag oplaaide. Jeanine Hennis, VN-gezant van secretaris-generaal António Guterres, riep zondag via Twitter op tot bezinning. „Ik roep alle partijen op om pauze in acht te nemen en te reflecteren op wat is gebeurd”. Hennis, oud-minister van Defensie, verwees daarmee naar de vijf doden die zaterdag bekend werden.

Boze jongeren

Veel Irakezen zijn ontevreden over de wijdverbrede corruptie in het land, de slecht onderhouden infrastructuur en de werkgelegenheid. Voornamelijk jongeren nemen deel aan de protesten.

Premier Adel Abdul Mahdi heeft naar aanleiding van de demonstraties toegezegd meer geld vrij te maken voor huisvesting voor arme Irakezen en scholingsprogramma’s voor werkzoekenden. Ook beloofde hij eerder meer banen in de olie-industrie, die sinds de oorlog met terreurgroep Islamistische Staat juist is opgebloeid.

De demonstraties begonnen dinsdag aanvankelijk in Bagdad, maar de onrust sloeg snel over naar andere steden, voornamelijk in het zuiden. In stad Nasiriya, waar overheidsgebouwen in de brand werden gestoken, kwamen tot nu toe zeker 18 betogers om het leven. De politie schoot daar met echte kogels op demonstranten.

Naar schatting zijn afgelopen week bij de protesten door het hele land heen honderd mensen omgekomen. Volgens de Irakese staatstelevisie zijn ook acht veiligheidsagenten gedood.

De autoriteiten hebben de demonstraties tot nu toe geprobeerd in te perken door de toegang tot het internet bijna volledig te blokkeren en door een avondklok in te stellen. Ook de toegang tot het Tahrirplein, een centraal plein waar de betogers zich eerder verzamelden, werd zondag opnieuw geblokkeerd.