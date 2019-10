De week van het rommelende gezag

Op politiebureau Hoefkade uit Den Haag gebruikt „een groep rotte appels” buitensporig veel geweld tegen burgers. „Ze liegen in processen-verbaal over het geweld dat ze plegen. Ze gebruiken constant het woord kanker. Kanker- dit, kanker-dat. Een van de agenten spuit voordat hij iemand aanhoudt pepperspray op zijn kogelwerend vest, zodat hij een verdachte tegen zich aan kan drukken en dan niet hoeft te rapporteren dat hij geweld heeft gebruikt”, aldus teamchef van de politie Leiden, Fatima Aboulouafa deze week in een interview met politieverslaggever Marcel Haenen.

Aboulouafa is sinds juni een prominente klokkenluider binnen de politie en werd een week geleden naar huis gestuurd omdat haar kritiek te veel spanningen veroorzaakt bij de politie. Ze pleit voor een parlementaire enquête.

Aboulouafa is niet de enige klokkenluider bij de politie die de afgelopen maanden naar voren is getreden. Marcel Haenen zit als verslaggever al maanden bovenop de interne crisis bij de politie. Hij sprak met verschillende klokkenluiders en meldde onder meer misstanden bij de politie in de Haagse Schilderswijk. In de podcast NRC Vandaag vertelt hij waarom het de politie en korpschef Erik Akerboom maar niet lukt om de oplopende interne spanningen onder controle te krijgen.

Ook in het gemeentebestuur van Den Haag gaat iets goed fout. De rijksrecherche deed bij twee wethouders een inval omdat ze verdacht worden van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim - dat is een uitzonderlijke gebeurtenis in het Nederlandse openbaar bestuur. Titia Ketelaar portretteerde de twee, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, en beschreef hoe het stadsbestuur terstond in een crisis raakte. Merijn Rengers en Joep Dohmen brachten het nieuws dat de twee wethouders maandenlang zijn afgeluisterd en onderzochten ‘de methode de Mos’.

Die crisis ontstond in een week waarin ook de Haagse burgemeester Pauline Krikke zelf onder druk staat nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid kritisch was over haar optreden tegen te hoge vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp. Met zulke ontwikkelingen bewijst het zijn nut dat de krant de Haagse gemeentepolitiek op de voet volgt. Titia Ketelaar schetste snel en compleet de verhoudingen in de raad. De paradox: de situatie in het Haagse gemeentebestuur is nu zo heikel, dat het onaantrekkelijk wordt voor de stad als de burgemeester vertrekt – ook al ligt ze onder vuur wegens een gebrek aan leiderschap op heikele momenten.

In Amsterdam, intussen, zwaaide brandweercommandant Leen Schaap tegen zijn zin af. Het interview van Hugo Logtenberg en Thijs Niemantsverdriet met Schaap was veelzeggend. Drie jaar lang streed hij tegen de normloosheid en gesloten machocultuur op de Amsterdamse kazernes. „Sommige officieren gingen de kazerne in en uit via de brandtrap, zodat ze niet langs de mannen hoefden! Pure angst.”

Bij zijn afscheid zegt Schaap dat de inwoners van Amsterdam heus rustig kunnen slapen, als ze tenminste een rookmelder hebben, want: “Die redt meer mensen dan de brandweer”. Goed weekend!