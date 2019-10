Burgemeester Krikke van Den Haag stapt op

Burgemeester Pauline Krikke (VVD) van Den Haag stapt onmiddellijk op. Dat meldt ze in een video aan de inwoners van de stad. Reden van haar vertrek is de harde kritiek die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in een rapport leverde op het optreden van de burgemeester tijdens de oudejaarsviering.

Krikke had - ondanks dat de gemeente, brandweer en politie wisten dat de vuurstapels op Scheveningen en in Duindorp te hoog waren - niet besloten het afsteken ervan te verbieden. De stapel op Scheveningen veroorzaakte een vuurregen.

Lees ook een reconstructie van hoe het misging in Scheveningen: De gemeente maakt de vreugdevuren mogelijk, de bouwers wanen zich de baas

Met het vertrek van Krikke wordt de chaos in de hofstad nog groter. Dinsdag werd bekend dat de rijksrecherche onderzoek doet naar twee wethouders, die verdacht worden van corruptie. De burgemeester is verantwoordelijk voor integriteit binnen het stadsbestuur. Wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (allebei van Groep De Mos) hebben hun werkzaamheden neergelegd, maar nog geen ontslag ingediend.

Waarnemend burgemeester

Krikke heeft de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, verzocht haar direct ontslag te verlenen. Smit gaat maandag met de fractievoorzitters praten over een waarnemend burgemeester. Maandagochtend praten de fractievoorzitters ook met informateur Tom de Bruijn (oud-wethouder, D66) die een nieuw college moet vormen. Voor het zover is, gaan zondagavond de wethouders al met elkaar in overleg.

Lees ook: De verstrengelde belangen van Richard de Mos

Naar eigen zeggen is Krikke „met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest”. Volgens Krikke moet het debat in de stad gaan over de inwoners. „Zo’n debat mag nooit vervuild worden door de positie van een handjevol poppetjes”, zegt ze in haar video. „Het debat over de Onderzoeksraad spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren. Het debat over mijn toekomst zit de toekomst van Den Haag in de weg.”

De fractievoorzitter van Krikkes eigen VVD, Frans de Graaf, zegt dat de partij „groot respect” heeft voor het besluit van de burgemeester. „Er lag natuurlijk een stevig rapport: het was niet uitgesloten dat ze zou aftreden.” Commissaris van de koning Smit noemt Krikkes beslissing „pijnlijk en dramatisch”. „Ik heb respect daarvoor en voor het werk dat ze de afgelopen tweeënhalf jaar met hart en ziel voor Den Haag heeft verricht.”

Lees ook een profiel van Krikke uit januari: Zelfkritiek tonen, dat is niet de stijl van Pauline Krikke