Ajax behoudt koppositie, Feyenoord hard onderuit tegen Fortuna

Ajax lijkt de koppositie in de eredivisie te behouden. De club won zondag met 2-0 op bezoek bij ADO Den Haag. Rivaal PSV moet later op de middag met ruime cijfers winnen van VVV-Venlo om de Amsterdammers van de eerste plek te stoten. Bij Feyenoord ging de malaise intussen verder: de ploeg verloor uit met 4-2 van Fortuna Sittard.

In Den Haag kwam Ajax na tien minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Invaller David Neres bepaalde in de 86ste minuut de eindstand op 2-0. Het Amsterdamse elftal sprong voor rust slordig met de kansen om en kreeg in de tweede helft voor de treffer van Neres nauwelijks mogelijkheden.

Klaas-Jan Huntelaar maakte zijn eerste competitietreffer van dit seizoen als basisspeler, na vier doelpunten als invaller. Huntelaar mocht weer eens aan de aftrap verschijnen omdat Donny van de Beek als controlerende middenvelder de voorkeur kreeg boven Edson Álvarez. Zo kwam er een plaats vrij voorin die Huntelaar mocht invullen.

Feyenoord snel achter

Feyenoord kwam een paar dagen na de knappe zege op FC Porto in de Europa League vrijwel direct op achterstand. In de tweede minuut scoorde Amadou Ciss de 1-0. Ridgeciano Haps bracht Feyenoord met een van richting veranderd schot op gelijke hoogte, maar nog voor rust liep Fortuna uit naar 3-1 door doelpunten van opnieuw Ciss en Cian Harries. Amper 20 seconden na rust kopte Bassala Sambou ook de 4-1 binnen. Steven Berghuis maakte vervolgens nog de 4-2.

Door de nederlaag, de tweede van het seizoen, staat Feyenoord negende met dertien punten. Fortuna behaalde zijn eerste zege van het seizoen, maar blijft zeventiende.

