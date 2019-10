AH liet na halalvlees met mogelijk listeriabesmetting terug te roepen

Albert Heijn heeft verzuimd klanten op te roepen mogelijk met listeria besmet halalvlees niet op te eten en terug te brengen naar de winkel. Dat geeft de supermarktketen zondag toe tegen de NOS. Albert Heijn haalde de producten van het merk Wahid vrijdag uit de schappen. Inmiddels is op de website van het concern alsnog een waarschuwing verschenen.

Zondag begon de Belgische tak van Albert Heijn wel een terugroepactie voor de Wahid-producten in kwestie, zoals kalkoenham, kipboterhamworst en rundersalami. Daardoor werd duidelijk dat de vleeswaren ook in Nederland uit Albert Heijn-winkels zijn verdwenen, zonder dat het concern daar een melding van had gemaakt. Tegen de NOS noemt een woordvoerder dat „slordig”. Albert Heijn was zondagavond niet bereikbaar voor vragen van NRC.

Vleesfabriek

De Wahid-worst is afkomstig uit een fabriek van het Nederlandse bedrijf Offerman. Vrijdag bleek die onderneming de bron te zijn van besmettingen met de listeriabacterie. Drie mensen zijn overleden aan een listeriabesmetting die ze hadden opgelopen via vleeswaren van Offerman. Daarnaast kreeg één vrouw een miskraam. Offerman riep al snel alle producten terug afkomstig uit zijn fabriek in Aalsmeer. Daaronder waren ook de halal-producten van Wahid. De artikelen lagen onder meer bij supermarktketens Jumbo en Aldi.

Voor ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan een listeria-infectie dodelijk zijn. De bacterie kan bij hen bloedvergiftiging of een hersenvliesontsteking veroorzaken. Zwangere vrouwen lopen risico op een miskraam. Gezonde mensen merken minder van een besmetting: bij hen blijven de verschijnselen doorgaans beperkt tot lichte griepachtige klachten, zoals buikpijn, misselijkheid en diarree.