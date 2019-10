20 doden door aanval op goudmijn in Burkina Faso

Twintig mensen zijn vrijdag gedood door een aanval op een goudmijn in het noorden van Burkina Faso. Dat meldt AFP. Vermoedelijk gaat het om jihadistische daders.

De slachtoffers waren veelal mijnwerkers, meldt een bron bij de veiligheidsdiensten aan Al Jazeera. Ook is een onbekend aantal gewonden gevallen.

Het arme West-Afrikaanse land is al meer dan vier jaar het strijdtoneel van militante jihadistische groeperingen, sommige gelieerd aan Al Qaida en IS. Vooral in het noorden van het land is de veiligheidssituatie erg verslechterd. Een maand geleden vielen er 29 burgerdoden bij bomaanslagen in de regio Sanmatenga.

Vorige week zondag kwamen er zestien burgers en een soldaat om bij aanvallen. Negen burgers kwamen om het leven door een offensief van een bende van mannen op motoren in Pisselé en Boulkiba. In het dorp Deneon vielen diezelfde dag zeven doden door een andere aanslag. De soldaat kwam om bij een aanval op een legerbasis. Deze uitspatting van geweld zorgde ervoor dat bijna twintigduizend mensen op de vlucht sloegen.

Volgens een telling van afgelopen zomer zijn er meer dan 219.000 mensen ontheemd geraakt in Burkina Faso. Meer dan 170.000 daarvan raakten dit jaar hun huis kwijt of lieten het achter. Door de jihadistische aanvallen in het noorden en oosten van Burkina Faso zijn sinds 2015 volgens AFP zeker zeshonderd mensen omgekomen.