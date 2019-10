Waarnemers: inmiddels 73 doden in Irak door protesten

Sinds dinsdag zijn in Irak 73 doden gevallen bij protesten in het hele land. Meer dan drieduizend mensen raakten gewond, melden internationale persbureaus zaterdag op basis van een verklaring van de nationale mensenrechtencommissie. De demonstraties begonnen deze week in Bagdad en kregen daarna vervolg in onder meer Najaf en Basra.

Zaterdagochtend zijn het gebiedsverbod en de avondklok die vrijdag in de hoofdstad werden ingesteld, opgeheven. Volgens een journalist van Al-Jazeera zijn opnieuwe enkele honderden demonstranten op straat, maar gaat het om een kleiner protest dan in voorgaande dagen: „De avondklok was op de lange of zelfs korte termijn geen oplossing voor de crisis in Irak. De regering had geen andere optie dan de avondklok weer op te heffen en Bagdad in beweging te laten komen.”

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de reactie van de regering tegen de demonstranten. Sommige wijken in Bagdad werden platgelegd en met legervoertuigen geblokkeerd. Burgers hadden geen toegang tot het internet.

De betogers eisen van de regering van premier Adel Abdul Mahdi beter beleid: zij zijn boos over de structurele werkloosheid, wijdverbreide corruptie en gebrekkige infrastructuur. In het hele land, ook in grote steden, zijn veel voorzieningen als water en elektriciteit slecht geregeld. Voornamelijk jongeren nemen deel aan de protesten. Er werd door veiligheidstroepen hard opgetreden tegen de protesten, door onder meer de inzet van waterkanonnen, traangas en rubberen kogels.

Vrijdag schoot het nationale leger met scherp op de demonstranten in Bagdad, naar eigen zeggen omdat zich onder de betogers ook “onbekende scherpschutters” begaven. De Iraakse mensenrechtencommissie meldt dat bij de protesten in totaal zes politieagenten zijn gedood.